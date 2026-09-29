A Rachele Casali il premio Donna è per il Sociale

La regista livornese, 28 anni, e presidente della Mayor Von Frinzius è stata premiata al Teatro Verdi di Casciana Terme per il suo impegno tra teatro, musica, educazione e inclusione. Riconoscimento anche a Lamberto Giannini, mentre alla Mayor Von Frinzius è stato devoluto il ricavato della serata

A meno di una settimana dall’inizio del nuovo laboratorio teatrale della Mayor Von Frinzius APS, la presidente dell’associazione Rachele Casali ha ricevuto, al Teatro Verdi di Casciana Terme, il premio “Donna è” per il Sociale, istituito dall’associazione Idee in Movimento e giunto alla sua decima edizione. Il Premio “Donna è” nasce con l’obiettivo di valorizzare, riconoscere e celebrare il talento, l’impegno e le capacità delle donne che, nei più diversi ambiti della vita professionale, culturale e sociale, hanno saputo distinguersi attraverso il proprio percorso e il proprio contributo alla comunità. Così, non solo Casali, ma sette donne sono state protagoniste della serata, sette storie e sette esperienze diverse, accomunate da talento, passione e impegno. Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti anche a Rosa Galli Pellegrini, “Donna è Cultura”; Emanuela Mazziotta, “Donna è Sport”; Gianna Bigazzi, “Donna è Musica”; Antonella Chirici, “Donna è Sicurezza”; e Iris Barone, “Donna è Spettacolo”. Queste le motivazioni che hanno spinto Idee in Movimento a conferire il premio alla regista ventottenne Rachele Casali: “Una giovane donna il cui percorso racconta una grande ricchezza di esperienze, passioni e impegno nel mondo della cultura, dell’educazione e dell’inclusione. Il suo cammino si è sviluppato attraverso diversi ambiti: quello socio-pedagogico, musicale, teatrale, linguistico e fotografico, esperienze che nel tempo le hanno permesso di costruire una formazione poliedrica e profondamente legata alla relazione con gli altri e alla valorizzazione delle diverse forme di espressione. Il teatro, in particolare, è diventato uno spazio privilegiato del suo percorso. Un percorso che l’ha portata anche a mettersi alla prova nel ruolo di regista, confrontandosi con la responsabilità creativa e umana che questo ruolo comporta. Oggi questo lungo itinerario la vede alla guida della Mayor Von Frinzius, una realtà teatrale che da anni mette insieme ragazze e ragazzi con sindrome di Down e persone senza disabilità, trasformando il palcoscenico in un luogo di incontro, di espressione e di autentica partecipazione. Essere arrivata alla presidenza della compagnia rappresenta quindi non soltanto un traguardo professionale, ma anche la naturale evoluzione di un percorso costruito attraverso competenze, esperienze e una forte attenzione alle persone”.

Presidente della MVF e della Consulta dei giovani del Comune di Livorno, insegnante di musica AIGAM e coordinatrice artistica di Din don down, Rachele Casali è stata inoltre descritta da Marianna Monterosso, ex critica teatrale, come “una delle voci femminili più belle che abbia ascoltato”. Una donna che ha scelto di fare del teatro non soltanto un’arte, ma anche uno strumento di relazione, inclusione e crescita, raccogliendo un insieme di passioni coltivate nel corso degli anni grazie anche all’incontro con professionisti che hanno guidato il suo cammino. Tra questi, in primis, Elena Papini, presidente della Gordon Music Academy, che le ha trasmesso la passione per la musica, e Lamberto Giannini, fondatore, regista e direttore artistico della Mayor Von Frinzius. Anche Giannini è uscito dal Teatro Verdi di Casciana Terme con una targa di riconoscimento per il suo lavoro di quasi trent’anni. La Mayor Von Frinzius, che si è esibita nel corso della serata come ospite speciale, ha invece ricevuto in donazione il ricavato della serata.

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