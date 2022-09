A Re Carlo III la “Liburnina” del Comune di Livorno nel 1985

Nella foto in bianco e nero del "Fondo Ciriello Biblioteca Labronica" l'allora principe Carlo, sulla sinistra, a Livorno. L'uomo sorridente al suo fianco è il prefetto di Livorno Eugenio Panetta e l'uomo sulla destra è il sindaco Alì Nannipieri; la foto a colori è di "Biblioteca Labronica". Foto scattate il 25 aprile 1985. Ringraziamo per la collaborazione la Biblioteca Labronica

Massima onorificenza consegnata dal Comune il 25 aprile 1985 all'allora Principe Carlo, futuro re d'Inghilterra, nel corso di un viaggio in Toscana compiuto con l'allora consorte Lady D. che lo ha portato a visitare anche la nostra città

Pubblichiamo un comunicato del 29 aprile 2019 tratto dal magazine culturale del Comune di Livorno e a questo link il servizio Rai dell’epoca

34 anni fa, era il 1985, i principi del Galles Carlo e Diana fecero un viaggio in Italia di quindici giorni (dal 19 aprile al 5 maggio), toccando varie città della penisola e scegliendo Olbia, in Sardegna, come prima tappa. La visita ufficiale della coppia reale fu seguitissima da tabloid e tv di tutto il mondo, che seguirono passo dopo passo il Grand Tour della giovanissima futura regina d’Inghilterra, che allora aveva 23 anni, e dell’erede al trono della monarchia britannica. Nel corso di questo viaggio i principi fecero una breve tappa anche a Livorno: il 25 aprile 1985, provenienti da Firenze, s’imbarcano infatti nella Darsena per salire sul loro yacht “Britannia” pronto a salpare.

In quell’occasione il Comune di Livorno conferì loro la “Liburnina”, massima onorificenza della Città riconosciuta a personalità che si sono particolarmente distinte con la loro attività in ogni campo nell’impegno sociale, culturale ed economico, e a soggetti istituzionali italiani ed esteri.

Condividi: