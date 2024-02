A Rosignano due appuntamenti per riflettere con ironia sull’immagine della donna

La sezione soci Coop di Rosignano Solvay e la Fondazione Armunia uniscono le forze in occasione della Giornata internazionale della donna e organizzano due eventi originali e dirompenti per attirare l’attenzione sugli stereotipi che ancora affliggono le donne nella loro fisicità e immagine.

Martedì 5 marzo, ore 18.00 – Galleria supermercato Coop di Rosignano Solvay

“A corpo libero”, performance di e con Silvia Gribaudi.

Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 7 marzo, ore 10.30 – Teatro “E. Solvay”

“R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi” di Silvia Gribaudi, in scena Claudia Marsicano.

Ingresso 10 euro (biglietto ridotto per i soci Unicoop Tirreno e gli studenti: 3 euro).

Per info e prenotazioni 0586754202 [email protected]

Due opere firmate dalla coreografa finalista ai premi Ubu Silvia Gribaudi, nota per il lavoro ironico e dissacrante sul ruolo sociale del corpo della donna. La prima è “A corpo libero”, pluripremiato grido di rivolta a partire dalla gioiosa accettazione della fisicità femminile con le sue curve, le sue “parti molli” e l’imperfezione che diventa normalità. Avanti con “R.OSA”, vincitore come miglior spettacolo agli Ubu 2017, “one woman show” ispirato alle immagini di Botero, agli anni ‘80 di Jane Fonda e ai concetti di successo e prestazione che è valso all’interprete Claudia Marsicano l’Ubu under 35. Dieci esercizi per lo spettatore, che diventa attivo e divertito in un gioco dove il proprio sguardo sulla danza, sulla bellezza e sulla vitalità viene aperto a nuovi mondi inaspettati, tra aspettative e giudizi. I due appuntamenti, nell’ambito del Diario 2024 di Fondazione Armunia – diretta da Angela Fumarola e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo – trovano perfetta corrispondenza col progetto “Close The Gap”, che Unicoop Tirreno nei propri territori e Coop a livello nazionale stanno portando avanti in nome della parità di genere. Saranno anche l’occasione per sostenere la campagna “Il ciclo non è un lusso”, la raccolta firme lanciata due anni fa da Coop e Onde Rosa sulla piattaforma Change.org per chiedere al Governo di abbassare l’aliquota Iva sugli assorbenti. Centrale per l’iniziativa il coinvolgimento di giovani spettatrici e spettatori, con oltre 230 studentesse e studenti dagli istituti medi e superiori che saranno al Teatro Solvay nell’ambito del percorso educativo Saperecoop e dei progetti scuola di Armunia.

Info sulle artiste e foto:

www.silviagribaudi.com

https://claudiamarsicano.it/

