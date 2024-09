A scuola con l’autobus, da lunedì 16 settembre attiva la linea da Leccia e Scopaia

La linea è rivolta, in particolare, agli studenti residenti alla Leccia e Scopaia e collegherà i due quartieri al Polo Galilei (Iti e Cecioni), Nautico e Enriques. Partenze dalla Scopaia alle ore 7:15 e dalla Leccia ore 7:17

Da lunedì 16 settembre – in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 e con l’entrata in vigore dell’orario di trasporto pubblico invernale-scolastico – entrerà in vigore la linea CS3 Casa Scuola. La linea è rivolta, in particolare, agli studenti residenti alla Leccia e Scopaia e collegherà i due quartieri al Polo Galilei (Iti e Cecioni), Nautico e Enriques. E’ possibile consultare le fermate e gli orari a questo link: partenze dalla Scopaia alle ore 7:15 e dalla Leccia ore 7:17. Autolinee Toscane ricorda che gli orari delle linee invernali scolastiche possono subire variazioni fino a quando non saranno confermati gli orari definitivi di entrata/uscita delle scuole.

