A Stagno la Panchina Viola della Gentilezza

La panchina è stata installata con il patrocinio del Comune di Collesalvetti in collaborazione con il "Gruppo AMA fibriomialgia Livorno MAI PIÙ SOL3" e la Pro Loco Vivere Insieme. L'iniziativa è stata sostenuta sin da subito dal gruppo consiliare "Cittadini in Comune per Collesalvetti"

Una panchina viola, una panchina che non passa di certo inosservata. È la Panchina della Gentilezza installata al Centro Civico di Stagno a sostegno della sensibilizzazione della Fibromialgia, una patologia non comune ma sempre più diffusa di cui si ha ancora, purtroppo, poca contezza nella società civile. La fibromialgia, chiamata anche sindrome fibromialgica, è una malattia che colpisce prevalentemente le donne in età adulta e si manifesta con dolori diffusi e intensi che coinvolgono muscoli, tendini e legamenti; aumento della tensione muscolare e rigidità in numerose sedi dell’apparato locomotore; affaticamento.

L'iniziativa è stata sostenuta sin da subito dal gruppo consiliare "Cittadini in Comune per Collesalvetti" che ha, sin da subito, sostenuto il progetto, portandolo in Consiglio Comunale con una mozione votata all'unanimità da tutte le forze politiche.

La lettera del gruppo AMA auto muto aiuto fibromialgia di Livorno

“Buongiorno a tutte e a tutti, siamo un gruppo AMA auto muto aiuto fibromialgia di Livorno. Nato nel 2024 grazie alla disponibilità della Filcams CGIL di Livorno in collaborazione con il Dottor Enrico Cazzaniga psicologo e psicoterapeuta che ci ha formato per la realizzazione del gruppo stesso. Ci riuniamo una volta alla settimana per confrontarci e supportarci reciprocamente affinché le persone affette da questa malattia non si sentano più sole e più invisibili. Abbiamo capito che insieme possiamo affrontare meglio tutte le problematiche e i dolori che purtroppo quotidianamente ci affliggono. In questa sede vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Collesalvetti per questa giornata che consente la sensibilizzazione sul territorio e la Lista Civica Cittadini in Comune Per Collesalvetti per aver portato all’attenzione del Consiglio Comunale una mozione dedicata alla fibromialgia che ha avviato il percorso istituzionale per l’installazione di questa panchina viola inaugurata oggi. Grazie anche alle altre forze politiche che hanno votato questo atto. Inoltre un ringraziamento alla Proloco di Stagno per l’organizzazione di questa giornata e per averci ospitato, dandoci modo collaborando insieme, di sensibilizzare e fare conoscere la nostra malattia. Grazie alla cooperativa sociale Collecoop di Collesalvetti che ha installato la panchina e curato l’aiuola. Altro grazie va alla CGIL di Livorno che fino ad oggi ci ha concesso di ritrovarci settimanalmente presso la propria sede. Vorremmo salutarvi e ringraziare tutti i presenti citando una poesia che a nostro avviso descrive in maniera sintetica cosa vive ogni giorno una persona fibromialgica. Ieri avremmo potuto zoppicare. Oggi camminare e domani potremmo avere un giorno che non riusciamo nemmeno a muoverci. Ieri essere stati fuori ,oggi potremmo volere restare a casa e domani chissà potremmo non essere in grado di alzarci dal letto. Ieri la gamba potrebbe avere fatto più male del braccio, oggi fa male la testa e domani potrebbe fare malissimo la schiena. Ieri potremmo aver avuto una grande conversazione, oggi potremmo averne dimenticate le parole. Anche se i nostri dolori sono dappertutto, i dolori migrano. Non é facile vivere con la fibromialgia ed é ancora più difficile quando gli altri non ci capiscono”.

