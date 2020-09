A Tu si que vales Philipp, Damiano e Margherita conquistano 4 sì

Il livornese Philipp Carboni, Damiano Tercon e la sorella di Damiano, Margherita, conquistano i 4 sì dei giudici nella puntata di Tu Si Que Vales del 26 settembre. Lo sketch ha voluto lanciare un doppio messaggio

Con uno sketch tra autismo, comicità e canto lirico, il trio ha commosso i giudici. Sulla pagina Fb il programma ha postato: "Un trio davvero unico con un bellissimo messaggio per tutti!"

Il livornese, 32 anni, Philipp Carboni e il suo duo conquistano i 4 sì dei giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi nella puntata di Tu Si Que Vales del 26 settembre. Protagonisti insieme a Philipp Damiano Tercon, 38 anni, affetto da una sindrome di Asperger, e la sorella di Damiano Margherita, 30, fidanzata di Philipp. Con uno sketch tra autismo, comicità e canto lirico il trio ha commosso i giudici e strappato un sorriso a Belen. E sulla pagina Fb il programma ha poi postato: “Un trio davvero unico con un bellissimo messaggio per tutti!”. Margherita, raggiunta telefonicamente il 27 settembre, spiega il doppio messaggio dell’esibizione: “Da un lato, grazie a un’esibizione non pietistica ma puramente ironica abbiamo abbattuto una serie di pregiudizi nei confronti dei ragazzi autistici. Grazie alla chiave ironica ma realistica, Damiano ha dimostrato che per lui il vero problema non è essere autistico bensì essere single. E da qui è emerso il secondo messaggio: bisogna amarsi e accettarsi così come si è”. Qui sotto il video della esibizione (nella foto un fermo immagine del video)