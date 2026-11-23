A Villa Letizia gli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro

Giovedì 17 dicembre al Polo Universitario Sistemi Logistici il confronto tra istituzioni, imprese, parti sociali e territorio. Al centro porto, industria, infrastrutture, giovani e rigenerazione urbana, per trasformare idee e proposte in azioni concrete per lo sviluppo economico e l’occupazione. È possibile prenotare la partecipazione all’evento tramite il link di Eventbrite che trovate in fondo all'articolo

“Livorno. Nuove Rotte – Imprese, Innovazione, Territorio, Futuro” è il titolo degli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro, in programma giovedì 17 dicembre 2026, dalle ore 9 alle 16.30, al Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, in via dei Pensieri 60. L’iniziativa sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese, organizzazioni del lavoro, associazioni e realtà del territorio per costruire una visione condivisa del futuro economico e occupazionale della città. La giornata si aprirà in plenaria, con dati e scenari sull’economia e sul lavoro a Livorno e un confronto fra istituzioni, imprese e parti sociali, arricchito dalle voci e dalle domande di giovani lavoratori, studenti e imprenditori del territorio. Seguiranno cinque tavoli tematici partecipativi paralleli per elaborare priorità e proposte concrete. In chiusura, la restituzione dei lavori dei tavoli e il confronto con Comune e Regione sui passi successivi. Ciascuno dei cinque tavoli partecipativi sarà accompagnato da un referente del gruppo dell’Università per il coordinamento scientifico e da un facilitatore che favorirà il confronto e curerà la sintesi dei contributi e delle proposte emerse. Ogni partecipante potrà portare esperienze, idee e punti di vista per contribuire alla definizione delle priorità e delle azioni per il futuro di Livorno.

1. LIVORNO BLU: Porto, blue economy e filiere locali: trasformare lo sviluppo marittimo in imprese e lavoro

Dai servizi portuali alla cantieristica, dalla nautica alle crociere: come far sì che le attività legate al mare generino valore e occupazione sul territorio. Al centro, le alleanze fra operatori e imprese locali e le opportunità della Zona Logistica Semplificata (ZLS) per collegare porto e filiere produttive.

Quali attività legate al mare potrebbero crescere a Livorno e oggi non trovano le condizioni per farlo?

Come fare in modo che chi arriva dal mare — merci, imprese, crocieristi — lasci più valore in città?

Quali alleanze tra imprese portuali, cantieristica e fornitori locali possono costruire vere filiere?

2. LIVORNO PRODUTTIVA: Industria, investimenti e innovazione per rafforzare e diversificare l’economia livornese

Sostenere la crescita delle imprese, accompagnare le trasformazioni industriali e attrarre investimenti capaci di radicarsi nel territorio. Un confronto su aree produttive, servizi, credito e semplificazione, sul ruolo della ZLS e sulle opportunità della transizione energetica e digitale per l’economia e il lavoro.

Quali aree produttive dovrebbero rientrare nella nuova perimetrazione della ZLS, e perché?

Cosa serve concretamente a un’impresa per scegliere Livorno e restarci: spazi, tempi certi, credito, competenze?

Come accompagnare le imprese locali nella transizione energetica e digitale senza perdere occupazione?

3. LIVORNO CONNESSA: Infrastrutture, logistica e mobilità per collegare porto, città e territorio

Ferrovia, strade, collegamenti con l’interporto e accessibilità delle aree produttive: individuare le connessioni necessarie allo sviluppo e le priorità su cui intervenire. Uno sguardo anche alla mobilità di chi lavora e al rapporto fra crescita dei traffici portuali e qualità della vita nei quartieri.

Quali sono oggi i principali ostacoli che rallentano merci e persone tra porto, retroporto e territorio?

Come integrare la riperimetrazione della ZLS con la programmazione delle infrastrutture?

Come conciliare la crescita dei traffici con la qualità della vita nei quartieri vicini al porto?

4. LIVORNO GIOVANE: Giovani, formazione e opportunità professionali per un’occupazione qualificata, sicura e inclusiva

Rafforzare il legame fra scuole, ITS, università, formazione e imprese per anticipare le competenze richieste e offrire ai giovani opportunità per restare o tornare a Livorno. Al centro anche la riqualificazione professionale, la sicurezza e l’inclusione di chi è ai margini del mercato del lavoro.

Quali competenze mancano oggi alle imprese livornesi e quali serviranno nei prossimi anni?

Cosa convincerebbe un giovane formato a restare, o a tornare, a Livorno?

Come rendere stabile e non occasionale il dialogo tra scuola, formazione e imprese?

5. LIVORNO ATTRATTIVA: Rigenerazione, commercio, servizi e qualità della vita per uno sviluppo diffuso

Dare nuove funzioni agli spazi, valorizzare il patrimonio urbano e culturale e sostenere commercio e servizi di prossimità. Abitare, accessibilità, cultura e turismo come leve per rendere Livorno più attrattiva e accogliente e diffondere nei quartieri i benefici dello sviluppo. Quali spazi della città potrebbero essere restituiti a nuove funzioni economiche, culturali o sociali?

Come trasformare Livorno da luogo di passaggio a destinazione, per turisti e nuovi residenti?

Come sostenere il commercio e i servizi di prossimità nei quartieri?

Una domanda comune a tutti i tavoli: quale proposta migliora concretamente la qualità del lavoro, la sostenibilità e l’innovazione a Livorno?

Iscrizioni all’evento sul Portale Eventbrite.

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