Aamps, 85mila nuove guide nelle case dei livornesi e due nuovi centri di raccolta

L'azienda rinnova sito web e logo e lancia la nuova campagna Teniamo in circolo la città per rafforzare il dialogo con i cittadini nella raccolta differenziata. I due nuovi centri di raccolta nasceranno in via delle Corallaie e in via Peppino Impastato. Iacomelli: "Se i cittadini conferiscono correttamente i rifiuti, noi possiamo offrire servizi migliori"

di Giulia Bellaveglia

“Teniamo in circolo la città”. È questo il messaggio che accompagna la nuova campagna di comunicazione di Aamps, presentata insieme al nuovo sito internet e al rebranding dell’azienda. Un progetto che punta a rafforzare il rapporto con i cittadini e a migliorare la qualità della differenziata attraverso informazione, sensibilizzazione e partecipazione. “Tenere in circolo la città – spiega il sindaco Luca Salvetti – vuol dire tenere insieme tutte le realtà che la compongono, dai singoli ai soggetti che gestiscono la raccolta, fino all’amministrazione. Se questo cerchio si interrompe, nascono i problemi. Dobbiamo fare tutti un po’ di autocritica e chiederci se il nostro comportamento contribuisce davvero alla pulizia e al decoro di Livorno”. Al centro dell’iniziativa c’è una massiccia operazione informativa. Nelle prossime settimane Aamps invierà a circa 85mila utenze domestiche (case) una guida pratica con indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti, sugli strumenti disponibili e sui servizi. “Non esiste un sistema perfetto – aggiunge l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – se non c’è adesione da parte dei livornesi. Per questo amministrazione e azienda hanno il dovere di informare, sensibilizzare e costruire un’alleanza con le persone. Il materiale informativo, rappresenta un tentativo di fare un reset e ricordare le regole, gli strumenti disponibili e le corrette modalità di conferimento. Fare la differenziata non significa soltanto aiutare l’ambiente, ma anche risparmiare risorse economiche. Se fatta bene rende il territorio più sostenibile e permette di spendere meno”. La presentazione è stata anche l’occasione per svelare la nuova identità visiva e il nuovo portale web aziendale. “Dopo 78 anni volevamo rinnovare il patto con la popolazione – afferma l’amministratore unico Aldo Iacomelli -. Il rebranding è un modo per tornare a parlare con Livorno e costruire un rapporto ancora più forte. Se i cittadini conferiscono correttamente i rifiuti, noi possiamo lavorare meglio e offrire servizi migliori”. Tra i pilastri figurano anche importanti investimenti infrastrutturali. Nei prossimi mesi partiranno infatti i lavori per due nuovi centri di raccolta: in via delle Corallaie e in via Peppino Impastato. Le nuove strutture saranno realizzate grazie ad un finanziamento della Regione Toscana di quasi 4 milioni di euro.

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