Aamps al lavoro dall’alba per pulire il viale Italia dopo la mareggiata

Questa mattina alle 5.30 Aamps è stata chiamata ad intervenire sul viale Italia per contribuire a ripristinare le condizioni ottimali del marciapiede e del manto stradale dopo le intemperie che in queste ore hanno flagellato il nostro litorale. Coordinati dalla Protezione Civile (presenti anche i tecnici dell’ufficio Ambiente, di Asa e della Polizia Municipale) gli operatori si sono prodigati nella rimozione accurata dei numerosi detriti scaraventati dal mare sulla terraferma che avevano costretto nel pomeriggio di ieri alla chiusura del tratto di strada davanti alla Terrazza Mascagni. L’intenso lavoro delle 10 unità, realizzato avvalendosi anche di 2 spazzatrici meccaniche, un mezzo con pala gommata e un cassone multi-benna, é proseguito in prossimità della Baracchina Bianca in piazza Sant’Jacopo in Acquaviva per poi concentrarsi alla Rotonda di Ardenza. In ultimo si sono spostate alla Bellana e allo Scoglio Regina dove i numerosi detriti presenti saranno in prima battuta spostati per consentire il passaggio pedonale per poi organizzare con l’ufficio Ambiente un lavoro ancor più incisivo di rimozione complessiva nei prossimi giorni. Il sindaco Luca Salvetti, l’assessore Giovanna Cepparello, l’Amministratore Unico Raphael Rossi e la Direzione aziendale di Aamps/RetiAmbiente ringraziano tutti i suoi lavoratori per l’efficacia degli interventi realizzati tempestivamente contribuendo a ripristinare le migliori condizioni di igiene e decoro nelle aree che in queste ore sono risultate fortemente colpite dalla straordinaria mareggiata.

