Aamps al lavoro fin dalle primissime ore della mattina per raccogliere i rifiuti

Nelle foto gli Operatori di Quartiere Walter Brilli, Franca Bachini e Barbara Gazzarrini, gli assistenti tecnici Federico Grassi, Silvia Tampucci, Paolo Vanni, Mirco Piram, i Capi Zona-Squadra Stefano Izzo, Daniele Grossi e Riccardo Puccioni

"Dopo intense ore di lavoro siamo soddisfatti ci siamo attivati per portare avanti il lavoro programmato ma anche risolvendo alcune criticità. L'obiettivo nostro e del Comune è di garantire ai cittadini le condizioni ottimali di igiene e decoro anche durante il Natale"

Fin dalle primissime ore della mattina in strada per pulire la città e raccogliere i rifiuti. “Dopo intense ore di lavoro siamo soddisfatti – spiega Aamps – ci siamo attivati per portare avanti il lavoro programmato ma anche risolvendo alcune criticità. L’obiettivo nostro e del Comune di Livorno è di garantire ai cittadini le condizioni ottimali di igiene e decoro anche durante il Natale. Nel giorno di festa del 26 dicembre faremo altrettanto con l’auspicio che possiate trovare la più ampia soddisfazione possibile. Eventuali segnalazioni potrete inoltrarcele scrivendoci sul nostro canale Facebook. Ci attiveremo a seguire con la massima rapidità possibile”. L’azienda coglie l’occasione per ricordare di non utilizzare i cestini getta-carte per disfarsi dei sacchetti contenenti i rifiuti prodotti in casa e spezzare le scatole in cartone così da non riempire troppo rapidamente i contenitori dedicati.

