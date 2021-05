Aamps apre la selezione per la formazione di una graduatoria per operatori abilitati alla raccolta differenziata

Le candidature sono aperte fino alle ore 12.00 del 14 maggio 2021 e dovranno pervenire ad Aamps secondo le modalità specificate nel bando pubblicato sul sito “Bandi di concorso/Selezioni esterne in corso”

Mediagallery Aamps apre una selezione per la formazione di una graduatoria per operatori abilitati alla raccolta differenziata per un’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato e/o determinato, full time e/o part time

Aamps, la società in house del Comune di Livorno per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti in città, apre una selezione per la formazione di una graduatoria per operatori abilitati alla raccolta differenziata per un’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato e/o determinato, full time e/o part time.

Il profilo che farà parte della graduatoria dovrà avere le competenze necessarie a svolgere i servizi di raccolta differenziata presso il territorio comunale di Livorno e le attività accessorie (carico, scarico, conduzione di veicoli e mezzi d’opera in autonomia o in concorso con altri operatori).

Per partecipare alla selezione, oltre alle prerogative tipiche dei concorsi per il pubblico impiego (cittadinanza italiana o UE, assenza di condanne penali, possesso dei diritti civili e politici, ecc), i candidati dovranno essere in possesso di:

– patente di guida cat. C e CQC in corso di validità;

-ottima conoscenza parlata e scritta della Lingua Italiana;

– diploma di scuola secondaria di I grado;

– idoneità fisica verificata con visita medica preventiva (art. 41 D.Lgs 81/2008);

– disponibilità a lavorare in turno mattutino, pomeridiano, serale, notturno, domenicale e festivo.

L’inquadramento previsto è il III livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali Utilitalia.

La graduatoria sarà stilata tra tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti sulla base di un punteggio derivante dall’esperienza professionale (massimo 36 punti) e dal risultato della prova pratica (massimo 24).

Entro 14 giorni dalla presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito web aziendale la graduatoria e l’elenco dei candidati che dovranno sottoporsi alla prova pratica.

Si precisa che la selezione non dà luogo ad alcun impegno di assunzione da parte di Aamps essendo finalizzata solo alla formazione di una graduatoria per gli utilizzi che l’azienda riterrà utili secondo le proprie specifiche necessità.

Le candidature sono aperte fino alle ore 12.00 del 14 maggio 2021 e dovranno pervenire ad Aamps secondo le modalità specificate nel bando pubblicato sul sito “Bandi di concorso/Selezioni esterne in corso”, dove sono disponibili tutte le informazioni nel dettaglio.