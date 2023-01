Aamps, come cambia la raccolta dei rifiuti per Befana

I cittadini sono invitati a prestare attenzione a qualche modifica di interesse per alcuni quartieri. Ecco le modifiche alla raccolta

Aamps informa che in occasione dell’Epifania di venerdì 6 gennaio 2023 la raccolta dei rifiuti avverrà regolarmente. I cittadini sono però invitati a prestare attenzione a qualche modifica di interesse per alcuni quartieri:

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

La raccolta della frazione ORGANICO avverrà tra le ore 6.00 e le 12.20 per le utenze con esposizione a mastello.

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

La raccolta della frazione CARTA-CARTONE avverrà tra le ore 6.00 e le 12.20.

LIVORNO NORD (zona rossa)

La raccolta della frazione VETRO è posticipata al giorno successivo previsto dal calendario ordinario.

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

La raccolta della frazione INDIFFERENZIATO avverrà tra le ore 6.00 e le 12.20.

LIVORNO EST (colore indaco)

La raccolta della frazione ORGANICO avverrà tra le ore 6.00 e le 12.20 per le utenze con esposizione a mastello.

LIVORNO SUD (colore blu)

La raccolta della frazione MULTIMATERIALE avverrà tra le ore 6.00 e le 12.20

PICCHIANTI-PORTA A TERRA

La raccolta della frazione VETRO è posticipata al giorno successivo previsto dal calendario ordinario.

PENTAGONO

La raccolta della frazione CARTA-CARTONE è confermata in orario serale.

CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che:

– l’attività di spazzamento avverrà regolarmente;

– i Centri di raccolti in via Cattaneo e in via degli Arrotini risulteranno chiusi.

Per ulteriori informazioni: 800031266, [email protected], www.aamps.livorno.it, facebook/APP (“Aamps Livorno”).

Ringraziamo anticipatamente la cittadinanza per la consueta collaborazione.

