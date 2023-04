Aamps, due nuove campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e le deiezioni canine

Aamps presenta i “Facilitatori ambientali” (realizzeranno 12.000 controlli in un anno e distribuiranno il nuovo materiale informativo per stimolare ad una raccolta differenziata di maggiore qualità) e “Bau de’: quante volte devo dirtelo di raccoglierla”. Il sindaco: "Aamps funziona ma se i cittadini non conferiscono i rifiuti correttamente noi da soli possiamo fare poco. C’è bisogno di tutti". L'amministratore Rossi: "Differenziata al 64%, un risultato qualitativamente buono, ma molto diversificato tra una zona e l’altra della città"

di Giulia Bellaveglia

“Aamps funziona. Ma questo non può bastare, perché se i cittadini non conferiscono i rifiuti correttamente noi da soli possiamo fare poco. Oltre all’efficienza dell’azienda, c’è bisogno di una volontà, una cultura e un ragionamento da parte dei livornesi per ottenere un risultato vero”. Con queste parole il sindaco Luca Salvetti ha aperto la conferenza stampa dedicata alla presentazione di due campagne di sensibilizzazione ideate e promosse da Aamps e Comune di Livorno: “Facilitatori ambientali” e “Bau de’: quante volte devo dirtelo di raccoglierla”.

Per quanto riguarda la prima campagna a partire da giovedì 13 aprile 5 facilitatori ambientali, scelti tra i volontari della cooperativa Brikke Brakke, saranno presenti sul territorio comunale, per la durata di circa 1 anno, per supportare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. In sinergia con gli ispettori ambientali di Aamps/RetiAmbiente, questi avranno il compito di controllare a campione, laddove è possibile, le corrette modalità. A seguito della verifica applicheranno sul sacco/contenitore un adesivo verde se la raccolta sarà ottima, giallo se mediocre e rosso se errata per contenuto, calendario o attrezzatura. Le informazioni verranno poi registrate su un apposito programma visibile agli ispettori ambientali i quali potranno, nei casi più gravi, avvalersi del supporto della Polizia Municipale. Il tour dei “Facilitatori Ambientali” è destinato a centrare l’obiettivo di 12.000 verifiche nell’arco di 300 giorni lavorativi. “In città – spiega l’amministratore unico di Aamps Raphael Rossi – abbiamo raggiunto il 64% della raccolta differenziata. Un risultato qualitativamente buono, ma molto diversificato tra una zona e l’altra. Nel 2022 abbiamo guadagnato 1 milione e 667 mila euro dalla differenziata venduta, un valore che crea lavoro e conserva risorse. Anche se la situazione è complessivamente buona, questa campagna serve a dirci che dobbiamo e possiamo fare di più dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Il dialogo costante con i cittadini è una prerogativa da cui non possiamo prescindere per aumentare le percentuali della differenziata e migliorare la qualità dei materiali raccolti dai livornesi”. “Questa dei Facilitatori – conclude il sindaco – è una delle più grosse campagne a livello regionale mai messa in piedi e sarà strutturata andando ad agire sulle coscienza dei cittadini”. “Questa che stiamo presentando – ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello – è una campagna di controllo ma anche e soprattutto di informazione e di sensibilizzazione che potrà motivare effettivamente i cittadini a fare meglio e a fare di più, ricordando che il rifiuto è una delle nostre principali responsabilità quotidiane, quindi gettare correttamente i rifiuti ci fa essere dei cittadini con la “c” maiuscola”.

La seconda campagna, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha l’obiettivo di contrastare l’abbandono in strada delle deiezioni canine. Un fenomeno particolarmente sentito, nonché visibile, anche perché in città si contano oltre 17.000 cani (circa 1 ogni 9 abitanti). Gli ispettori ambientali effettueranno dei passaggi nelle aree di sgambatura (l’amministrazione comunale ricorda che a Livorno sono presenti 20 aree di sgambatura per cani) consegnando una cartolina per il corretto conferimento e con i necessari avvertimenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno da € 50 a € 160. Per contribuire a diffondere i messaggi della campagna di comunicazione Aamps invita i proprietari di cani a diventare “testimonial” dei comportamenti virtuosi pubblicando e condividendo sulla pagina facebook dell’azienda una foto con il proprio amico a quattro zampe accompagnata dallo slogan “Bau de’: quante volte devo dirtelo di raccoglierla”.

Per informazioni: www.aamps.livorno.it, numero verde 800-031.266, [email protected], facebook/APP (“Aamps Livorno”).

