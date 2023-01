Aamps in lutto. “Addio Edoardo, lavoratore instancabile”

Edoardo Tattanelli in una foto tratta dal suo profilo Facebook

Il saluto commosso dei colleghi: "Scrupoloso e instancabile". Edoardo Lascia la moglie Caterina e tre figli. Oggi alle 15 i funerali alla chiesa del Rosario in via Mangini

“Nelle persone dell’Amministratore Unico Raphael Rossi, del Direttore Generale Raffaele Alessandri e di tutti i lavoratori, Aamps esprime le condoglianze alla famiglia del collega Edoardo Tattanelli, 42 anni, venuto a mancare prematuramente dopo una lunga malattia”.

Si legge così sulla bacheca Facebook ufficiale dell’Aamps dove viene ricordato e salutato il collega deceduto giovanissimo. “Edoardo era impegnato nel settore DDD (derattizzazione, disinfezione, disinfestazione) e lo ricordiamo come un lavoratore straordinario – si legge nella nota dell’Aamps – scrupoloso e instancabile al punto tale da presentarsi sul posto di lavoro continuativamente nonostante fosse sottoposto a cure mediche e terapiche particolarmente impegnative. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale si uniscono al cordoglio anche il sindaco Luca Salvetti e il suo staff abbracciando i genitori, la moglie e i figli”.

Dario Tattanelli oltre al suo lavoro amava lo sport (era tra le tante cose anche dirigente dell’Academy Livorno Calcio), amava il mare e il surf e naturalmente la sua splendida famiglia. Lascia la moglie Caterina e tre figli. Venerdì 20 gennaio, alle 15, l’ultimo saluto alla chiesa del Rosario in via Mangini.

