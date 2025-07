Aamps lancia “Gioca pulito, fai la differenza anche al mare”

Approda sugli stabilimenti balneari l’info point del Comune di Livorno e di Aamps/Retiambiente per sensibilizzare le migliaia di frequentatori ad una oculata gestione dei rifiuti prodotti nelle abitazioni, ma anche sul mare, e alla raccolta differenziata. Da luglio ad agosto il personale dell’azienda risulterà facilmente individuabile agli ingressi delle strutture e si renderà disponibile a fornire informazioni così come a raccogliere segnalazioni da trasferire ai servizi per interventi risolutivi alle eventuali criticità che potranno essere rappresentate. Nell’occasione sarà dedicato ampio spazio all’evento “Gioca pulito” attraverso il quale si potrà rispondere ad alcuni indovinelli educativi sui temi ambientali e ricevere in cambio lo shopper “cruciverba” in cotone, il dépliant “Dove lo butto”, la guida al corretto conferimento dei materiali e le informazioni utili a contrastare la diffusione delle zanzare. L’occasione sarà proficua anche per gli stessi gestori degli stabilimenti balneari per avviare un monitoraggio congiunto sull’andamento della raccolta dei rifiuti all’interno delle varie strutture.

Ecco il calendario completo degli info point (orario: 15.30 – 17.30):

BAGNI LIDO

10/07/202

BAGNI TIRRENO

11/07/2025

BAGNI FIUME

17/07/2025

BAGNI ONDE DEL TIRRENO

18/07/2025

BAGNI PANCALDI

24/07/2025

BAGNI NETTUNO

25/07/2025

BAGNI ROMA

31/07/2025

BAGNI SAMA

01/08/2025

BAGNI PAOLIERI

07/08/2025

BAGNI ROGIOLO

08/08/2025

