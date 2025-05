Aamps passaggio di consegne ufficiali tra Raphael Rossi e Aldo Iacomelli

Alla fine di aprile l’assemblea dei soci di Aamps ha nominato l’ingegnere Aldo Giacomelli nuovo amministratore unico in sostituzione di Raphael Rossi il cui mandato era in scadenza. Iacomelli è già stato a capo dell’azienda dei rifiuti tra il 2015 e 2016. Oggi il passaggio di consegne ufficiale nella Sala Giunta a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Gestione dei Rifiuti e Igiene Ambientale Giovanna Cepparello, dell’assessora alle Società Partecipate Viola Ferroni, di Aldo Iacomelli e Raphael Rossi, del direttore generale di Aamps/Retiambiente Raffaele Alessandri, del presidente Retiambiente Daniele Fortini, del direttore generale Retiambiente Urbano Dini.

Il sindaco ha preso la parola per primo: “Oggi facciamo un passaggio di consegne importante. Voglio sottolineare che l’amministratore uscente Raphael Rossi in questi sei anni ha centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo posti sin dal 2019, quando ci incontrammo nel mio ufficio insieme all’assessora Cepparello. Gli obiettivi erano fondamentalmente tre: gestire l’uscita dal concordato fallimentare prima di quando le scadenze lo dicevano e lo abbiamo raggiunto un anno e mezzo prima, riorganizzare l’azienda, compreso l’inserimento di nuovo personale e lo abbiamo fatto con l’assunzione di circa 200 lavoratori e la rivisitazione e miglioramento dei servizi; superare l’inceneritore. Questo obiettivo era sicuramente il più complicato da realizzare, perché i percorsi erano accidentati e non avevamo certezze su tanti aspetti. Però grazie anche all’aiuto e alla presenza di RetiAmbiente, qui devo ringraziare Daniele Fortini, anche questa situazione è stata centrata.

Per tutto questo ringrazio Raphael per il lavoro svolto in questi sei anni. Da adesso inizia una fase nuova. Qui la scelta di offrire l’incarico ad Aldo Iacomelli che ha già avuto una esperienza in Aamps. Insieme alle assessore Cepparello, Viviani e Ferroni abbiamo pensato che Iacomelli possa rappresentare ciò che ora serve all’azienda, ciò che serve ai lavoratori e ciò che serve all’amministrazione nel gestire tutta questa cosa”

“Con Aldo Iacomelli – ha aggiunto l’assessora Cepparello – ho trascorso un momento molto significativo, la nostra esperienza con la giunta 2014-2019 che è finita negli stessi giorni, quindi con Aldo abbiamo condiviso un percorso piuttosto critico. Già allora avevo apprezzato la sua capacità di mantenere la barra dritta in un contesto molto difficile, dove si seguivano interpretazioni dei fatti contrastanti. Mi fa quindi piacere avere l’opportunità di lavorare di nuovo con lui. Anch’io ci tengo a ringraziare Raphael Rossi con il quale abbiamo raggiunto obiettivi e abbiamo anche avviato alcune cose che, in perfetta continuità, andranno avanti con la nuova amministrazione, come la Tari”-

“Io penso che la nutrita presenza oggi in questa stanza – sono state le parole dell’assessora Ferroni – RetiAmbiente, Aamps e il collegio sindacale, sia l’emblema di quanto sia importante AAMPS per la città, per il servizio che svolge, naturalmente, ma anche per l’attenzione che ha sempre ricevuto da parte di questa Amministrazione. E anch’io ringrazio Raphael Rossi per la professionalità, per aver accompagnato l’azienda in una fase non banale e non ordinaria nel suo trascorso. Sicuramente questo pone le basi per poter lavorare nel futuro insieme a Aldo Iacomelli, al quale dò ovviamente il benvenuto, sugli obiettivi importanti insieme a Retiambiente. Il punto fermo deve essere ciò che il Sindaco ci ha sempre rappresentato, cioè la solidità dell’azienda, la qualità del lavoro e del servizio”

La parola poi è passata a Daniele Fortini, presidente Retiambiente: “A Livorno ci sono i presupposti per continuare a lavorare bene e fare ancora meglio. L’impronta lasciata da Raphael Rossi nei suoi 6 anni di mandato è ben visibile e, ne siamo certi, Aldo Iacomelli, notoriamente competente sui temi ambientali e nella gestione dei rifiuti, saprà seguire lo stesso solco innovando e arricchendo di contenuti le sfide ambiziose che ci apprestiamo ad affrontare. Per fare ciò, puntando fermamente ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata, migliorare la qualità di rifiuti raccolti e rendere i servizi ancora più attrattivi e funzionali per i cittadini, Aamps può avvalersi di un’abile regia del Sindaco Salvetti, del forte sostegno della sua holding Retiambiente e, soprattutto di una compagine di lavoratori competenti ben guidati dal Direttore Raffaele Alessandri”.

“Affronto questa nuova sfida con grande entusiasmo prioritariamente nella consapevolezza che lo scenario globale in cui ci troviamo immersi è sempre più complesso ed in continua evoluzione” ha dichiarato Aldo Iacomelli, amministratore unico Aamps/REtiambiente. “Tra i principiali obiettivi sfidanti che ogni comunità deve raggiungere spiccano il riciclaggio del 70% degli imballaggi entro il 2030, il riciclaggio del 65% delle merci rifiutate entro il 2035, la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e lo smaltimento in discarica sotto al 10% entro il 2035. Pertanto siamo sì chiamati ad offrire ai cittadini i migliori servizi possibili ma anche ad adoperarci per intercettare ed estrarre quanto più ricchezza possibile dagli oggetti e dai materiali che finiscono nei rifiuti urbani. In questo scenario diventa quindi strategica la scelta di dotarsi di impianti tecnologicamente innovativi per estrarre, come da una miniera urbana, le ricchezze in termini di risorse che si trovano nei rifiuti. In tutto ciò il Piano Industriale di Retiambiente sta creando validi presupposti per soddisfare le esigenze di tutti i territori e le aziende di riferimento, certamente comprendendo anche Aamps e il territorio livornese”.

Il vero e proprio passaggio di consegne è avvenuto con una cordiale stretta di mano tra Raphael Rossi e Aldo Iacomelli, alla presenza del Sindaco, delle assessore, della dirigenza di Aamps, Retiambiente e stampa locale.

