Aamps, posizionati i nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti

Ecco i nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti posizionati la mattina di mercoledì 20 marzo in piazza Mazzini, via Edda Fagni e via Primo Levi.

Sono presenti i “Facilitatori Ambientali” di Aamps che dialogano con i cittadini informandoli sulle modalità per il corretto conferimento. In questa fase i contenitori non necessitano di tessera per l’apertura (per accedervi basta premere il pedale oppure spostare la vaschetta di accoglimento del materiale). Successivamente e in vista dell’avvio del sistema di tariffazione puntuale anche in centro potranno essere aperti tramite una scheda che verrà appositamente consegnata oppure con un’app per smartphone dedicata.

Si raccomanda di prestare attenzione a conferire solo sacchi di piccole dimensioni: le bocche sono ridotte rispetto ai vecchi cassonetti per favorire una più spinta differenziazione dei materiali.

Ricordiamo che abbandonare i rifiuti è un reato, anche lasciandoli accanto ai cassonetti. Gli Ispettori Ambientali presidieranno queste postazioni e le altre del centro di prossima collocazione per dissuadere dalla sgradevole pratica che causa condizioni indecorose e di scarsa igiene.

