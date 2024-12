Aamps, possibili rallentamenti per lo sciopero in programma venerdì 13

Nel caso in cui la raccolta non venisse effettuata invitiamo l’utenza chiamata ad esporre i sacchi/contenitori a ritirarli presso il proprio numero civico o luogo concordato per l’esposizione e attendere il successivo passaggio previsto dal calendario di raccolta dedicato.

Aamps/Retiambiente informa che venerdì 13 dicembre potranno registrarsi dei rallentamenti nell’erogazione dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade a seguito dello sciopero nazionale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb).

Si ricorda che, ai sensi della legge 146/90, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Gli eventuali disagi, per i quali ci scusiamo anticipatamente, saranno recuperati nel più breve tempo possibile nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle normative vigenti.

Per segnalare eventuali criticità: numero verde 800-031.266, [email protected], facebook/twitter/mobile app (“Aamps Livorno”).

