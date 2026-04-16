Aamps potenzia il servizio di pulizia dei portici

Lavapavimenti, “Glutton” e un mezzo per lo spazzamento meccanizzato per garantire la massima efficacia delle operazioni. Ampia collaborazione da parte degli esercenti. Maggiori criticità nelle primissime ore della mattina a causa della presenza di deiezioni canine lasciate a terra di notte e di sacchi contenenti rifiuti indifferenziati esposti su strada in orari non previsti

Aamps è prossima al potenziamento del servizio di pulizia dei portici presenti in Via Grande, Piazza Grande, Largo Duomo, Via Pieroni e Via Cogorano. Ad oggi l’attività di spazzamento, lavaggio e igienizzazione è realizzata quotidianamente sia in orario mattutino che pomeridiano. Gli interventi sono effettuati con l’ausilio dei mezzi lavapavimenti e “Glutton” per garantire la massima efficacia delle operazioni. È programmato anche il passaggio quotidiano di un mezzo per lo spazzamento meccanizzato, supportato da un operatore dotato di soffione elettrico, per favorire la pulizia dei marciapiedi e dell’asfalto.

L’azienda segnala che le criticità maggiori sono riscontrate nelle primissime ore della mattina a causa della presenza di deiezioni canine lasciate a terra di notte e di sacchi contenenti rifiuti indifferenziati esposti su strada in orari non previsti dagli ordinari calendari di raccolta.

Gli Ispettori Ambientali presidiano costantemente l’area sia per individuare eventuali trasgressori sia per supportare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti differenziabili. In quest’ottica si registra un’ampia collaborazione da parte degli esercenti nel mantenimento delle migliori condizioni di pulizia e igiene di tutto il centro.

“D’accordo con l’amministrazione comunale – afferma Aldo Iacomelli, Amministratore Unico – potenzieremo ulteriormente il servizio in loco sia sul versante delle azioni concrete messe in campo, con particolare riferimento all’aumento della frequenza di lavaggio della pavimentazione, sia per favorire un’informativa capillare sulla gestione dei rifiuti con i nostri Ispettori Ambientali che si metteranno a disposizione di tutti gli esercenti per sensibilizzarli ulteriormente al corretto conferimento dei materiali prodotti. Grazie alla collaborazione della maggior parte cittadini – continua Iacomelli – siamo nella possibilità di confermare che la zona è presidiata e pulita costantemente a fronte di uno sforzo operativo da parte dei nostri addetti per ovviare all’inciviltà dei soliti ignoti che però, talvolta, riusciamo ad individuare e sanzionare in collaborazione con la Polizia Municipale”.

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