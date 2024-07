Aamps, presentato il bilancio: tari invariata dal 2020 e gratuitità o agevolazione per 16mila famiglie

Sindaco, assessore e dirigenza Aamps hanno illustrato i temi: Salvetti: "Dall'uscita dal concordato avvenuto un anno prima rispetto a ciò che era stato preventivato e per i quattro bilanci successivi (questo compreso), l'azienda ha registrato un equilibrio di bilancio e un leggero utile nel 2023 pari a 131.000 €"

“Tre sono i punti da analizzare. Il primo è legato al bilancio: negli ultimi quattro anni l’azienda ha registrato un equilibrio di bilancio e un leggero utile. Il secondo è legato all’andamento della Tari che da cinque anni non prevede aumenti e che negli ultimi due anni è gratuita o agevolata per 16 mila famiglie livornesi. Infine l’ultimo elemento riguarda il fatto che questa amministrazione ha già avviato, per i prossimi cinque anni, progetti in termini di strategia e politica ambientale”. A dirlo il sindaco Salvetti nel corso della conferenza stampa di presentazione da parte di Aamps del bilancio in via dell’Artigianato insieme a Raphael Rossi e Raffaele Alessandri, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale dell’azienda, e all’assessora al Bilancio e Partecipate Viola Ferroni e alle Politiche Ambientali Silvia Viviani. Il sindaco Salvetti: “Sempre più autonoma e inserita in una grande holding come Retiambiente, dall’uscita dal concordato avvenuto un anno prima rispetto a ciò che era stato preventivato e per i quattro bilanci successivi (questo compreso), l’azienda ha registrato un equilibrio di bilancio e un leggero utile nel 2023 pari a 131.000 € e questo è un aspetto decisamente incoraggiante. Sul fronte del bilancio c’è da aggiungere che gli utili sono calati, come conseguenza del Covid e dello scoppio della guerra e il vertiginoso aumento del valore dell’energia, ma ad oggi si sono stabilizzati. In generale, in tutta Italia e in Toscana il tema della gestione dei rifiuti preoccupa tutte le amministrazioni, ma Aamps ha un paracadute costituito da Retiambiente che esercita una forma importante di tutela. L’altro aspetto è l’andamento della Tari che ha previsto, questa volta per cinque anni, un aumento pari a zero. Nel 2020 è stato applicato un ribasso pari al 13 per cento rispetto al 2019 e il mantenimento della tariffa senza più aumenti. C’è anche un quarto aspetto a cui tengo particolarmente, ovvero il clima aziendale che si è creato in Aamps. Ci tengo a sottolineare che sono particolarmente soddisfatto che l’azienda abbia ritrovato un equilibrio anche sotto questo punto di vista”. Dei numeri ha poi parlato l’assessora al Bilancio e Partecipate Viola Ferroni: “Nel consiglio comunale di ieri è stata approvata, senza voti contrari, una delibera che consentirà di alleggerire le famiglie in ambito Tari grazie a 3 milioni e 700 mila euro provenienti dal bilancio comunale. Uno strumento che aiuterà coloro che abbiano un’Isee inferiore a 9mila e 530 euro che si somma a tutte le agevolazioni proposte negli anni”. Ha proseguito l’assessora all’Urbanistica e Politiche Ambientali Silvia Viviani: “In tema di transizione ecologica e solidale l’azienda può essere appunto un soggetto attivo per aiutare l’Amministrazione a rigenerare la città”. “I tre dati più importanti dell’anno 2023 – ha precisato Raphael Rossi, amministratore unico di Aamps – oltre al fatto di aver chiuso il bilancio in equilibrio sono, in primo luogo, l’internalizzazione del servizio di spazzamento che nei mesi del 2023 e in questi del 2024 ha permesso un miglioramento del decoro cittadino e la sostituzione dei vecchissimi contenitori ad accesso controllato con dei nuovi. Altro punto che ha caratterizzato il 2023 è il progressivo spegnimento dell’inceneritore. Tutti questi passaggi sono stati gestiti senza scossoni né per la città, né per i conti dell’azienda, né per le persone che vi lavorano”. Raffaele Alessandri: “Se pago per quello che produco, ottengo dei benefici in termini ambientali, ma anche morali, perché sono responsabile del mio comportamento. Questo è il grande percorso che i cittadini livornesi hanno fatto in questi anni. Ognuno, grazie alle agevolazioni e ai comportamenti è diventato fautore della propria bolletta”. Prima di concludere l’incontro, il sindaco ha parlato della cura della città ed ha aggiunto che: “Il decoro passa anche dal lavoro di Aamps. Ci sono alcune cose che in questi cinque anni dobbiamo regolare, come per esempio lo sfalcio. E proprio oggi, dopo l’accordo con l’Autorità di Sistema, è iniziato il lavoro di sfalcio degli scalandroni. Inoltre ci sono situazioni specifiche che avranno la necessità di un approfondimento, mentre il lavoro degli Ispettori Ambientali, degli Operatori di Quartiere e delle Squadre di Pronto Intervento prosegue incessante in sinergia con il servizio SegnalaLI e con la preziosa collaborazione dei cittadini”.

