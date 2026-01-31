Aamps/Retiambiente apre un nuovo Centro Ambientale Temporaneo in area “Levante”

A partire da martedì 3 febbraio, dalle 9 alle 15, gli operatori saranno quindi disponibili anche nel parcheggio in via Gian Paolo Gamerra presente in area Levante. Si tratta di un ulteriore servizio che si affianca alla disponibilità del CAT in via dei Cordai e in via Cattaneo

Aamps/Retiambiente informa che a partire dalla prossima settimana ogni martedì e giovedì le utenze domestiche potranno fruire di un ulteriore Centro Ambientale Temporaneo (CAT) per disfarsi gratuitamente di alcune tipologie di rifiuti urbani differenziati, come mobili e arredi, grandi e piccoli elettrodomestici, pile e batterie e alcune tipologie di rifiuti speciali.

A partire da martedì 3 febbraio, dalle 9 alle 15, gli operatori saranno quindi disponibili anche nel parcheggio in via Gian Paolo Gamerra presente in area Levante. Si tratta di un ulteriore servizio che si affianca alla disponibilità del CAT in via dei Cordai aperto il sabato dalle 9 alle 15 e del Centro di Raccolta “Livorno Sud” in via Cattaneo aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 12.00 (ultimo accesso ore 11.45) e dalle 13.00 – 19.00 (ultimo accesso ore 18.45), nonché la domenica dalle ore 8.00 alle 12.00 (ultimo accesso ore 11.45).

“Si tratta di un potenziamento complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti – commenta Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente – che abbiamo concordato con il Comune di Livorno con l’obiettivo di garantire alla cittadinanza un’ulteriore opportunità per conferire correttamente molte tipologie di rifiuti. Confermiamo che sono in corso le procedure per realizzare l’apertura di un nuovo Centro di Raccolta “Picchianti” in Via delle Corallaie, per il quale siamo in attesa di risposta da ATO per il finanziamento dedicato, da rendere disponibile sia alle utenze domestiche che non domestiche entro pochi mesi. Così facendo confidiamo anche di alleggerire la pressione alla struttura di Via Cattaneo, sia per agevolare l’attività dei nostri lavoratori sia per rendere il più rapido possibile il flusso dei cittadini”.

Per individuare l’elenco delle tante tipologie di rifiuti che si possono portare al Centro di Raccolta “Livorno Sud” e ai CAT e per informazioni di dettaglio sul funzionamento di tali strutture: www.aamps.livorno.it, 800-031.266, [email protected], facebook/instagram/APP (“AAMPS Livorno”). Si ricorda alle utenze non domestiche di contattare i seguenti recapiti per concordare l’eventuale ritiro direttamente presso gli esercizi commerciali: [email protected] ; 0586/416.238 – 0586/416.287 – 0586/416.284.

Condividi:

Riproduzione riservata ©