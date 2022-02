Aamps, riparte il servizio ritiro pannolini dal 14 febbraio

La vuotatura dei contenitori del rifiuto indifferenziato tornerà ad essere effettuata una volta alla settimana (anziché 2 volte) secondo i calendari ordinari suddivisi per zona

Aamps informa che a partire da lunedì 14 febbraio il servizio per il ritiro dei pannolini-pannoloni sarà riattivato. Ne conseguirà che la vuotatura dei contenitori del rifiuto indifferenziato tornerà ad essere effettuata una volta alla settimana (anziché 2 volte) secondo i calendari ordinari suddivisi per zona:

Picchianti – Porta a Terra: giovedì (pomeriggio)

Livorno Nord: martedì (mattina)

Livorno Est: giovedì (pomeriggio)

Vittoria–Stazione–Zola: venerdì (mattina)

Livorno Sud: lunedì (mattina)

Ardenza – La Rosa: mercoledì

Sant’Jacopo – Marradi: sabato (mattina)

Pentagono: giovedì (serale)



“E’ un piccolo ma importante segnale di ritorno progressivo alla normalità – spiega Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno. Si tratta di una scelta operativa concordata con l’Azienda che abbiamo potuto prendere in virtù del calo del numero dei contagi e della conseguente possibilità di rendere nuovamente fruibili tutti i servizi ordinari alla cittadinanza. Ringrazio sentitamente i cittadini per la consueta collaborazione manifestata”.

“Estendo i ringraziamenti ai nostri lavoratori – spiega Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS – che si stanno prodigando al massimo dello sforzo per garantire le varie attività di competenza in una fase anche per noi a dir poco complessa. Al momento manteniamo solo la restrizione transitoria della raccolta degli imballaggi in vetro rivolta alle utenze domestiche che continuerà a risultare quindicinale nei giorni/orari indicati dal calendario. Auspichiamo di poter ripristinare quanto prima le vuotature settimanali anche per questa frazione merceologica”.

Come attivare (oppure annullare) il “Servizio pannolini-pannoloni” –

Aamps ricorda alle famiglie con neonati, anziani o degenti presso le abitazioni che volessero accedere al servizio di ritiro dei pannolini-pannoloni di attivarsi chiamando il numero verde 800-031.266 (da rete fissa) oppure il numero 0586/416.350 (da rete mobile).

L’operatore provvederà all’inserimento nel data-base del nominativo del richiedente (dovrà risultare in regola con il pagamento della TARI). A partire dal giorno successivo il servizio sarà attivo con 3 vuotature alla settimana (anziché una) del mastello grigio per il rifiuto indifferenziato nei giorni/orari che saranno concordati.

Gli utenti che non volessero più fruire del servizio pannolini-pannolini sono pregati di comunicarlo attraverso gli stessi contatti telefonici.