Aamps. Sabato il Centro Ambientale Mobile fa sosta a Quercianella

Evento numero 17 del tour annuale organizzato da Aamps/RetiAmbiente e dall’Uff. Ambiente del Comune di Livorno per favorire ulteriormente le utenze domestiche nel corretto conferimento dei materiali.

L’appuntamento è in agenda per sabato 7 settembre 2024, dalle ore 8.30 alle 12.30, in via della Stazione, nel quartiere Quercianella.

Presentando la tessera sanitaria personale i cittadini potranno portare gratuitamente alla piattaforma ecologica, oltre ai beni ritenuti in buono stato (meglio se ancora funzionanti e rigenerabili), innumerevoli tipologie di rifiuti: ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, TV e monitor, elettronica di consumo (es. smartphone, tablet, PC, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori), lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade al Led, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, pile, etc.

Aamps ricorda che per smaltire i rifiuti ingombranti e i Raee ci si può avvalere anche dei Centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00, dal lunedì al sabato) oppure si può prenotare il ritiro gratuito a domicilio con una semplice telefonata al call center aziendale (numero verde 800.031.266).

Il centro del riuso creativo “Evviva” in Via Cattaneo 81 è invece aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sui conferimenti non corretti dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

Ecco il calendario completo con gli appuntamenti del 2024 rimanenti:

-sabato 07/09: via della Stazione, Quercianella

-sabato 21/09: via Passaponti angolo via Dodoli

-sabato 05/10: piazza S. Jacopo

-sabato 12/10: via di Montenero (fronte cimitero)

-sabato 09/11: via Lomi

-sabato 23/11: piazza Barriera Garibaldi

