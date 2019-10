Aamps, Salvetti fa il punto sul bilancio dei primi 6 mesi 2019

Il sindaco ha indetto una conferenza stampa per comunicazioni urgenti sulla società partecipata. Le sue parole in diretta Facebook su QuiLivorno.it

Mediagallery

“Tutto ciò non crea problematiche per il percorso del concordato e dei creditori, i soldi a copertura dei crediti ci sono. Inoltre, indipendentemente da questo quadro noi abbiamo come obiettivo un nuovo piano industriale secondo indirizzi chiari. L’obiettivo è quello di non gravare sui cittadini e contemporaneamente riorganizzare il servizio per migliorarlo. Non è facile con questi numeri ma contiamo di farlo con un nuovo piano industriale”. Così il sindaco Luca Salvetti nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in diretta Fb da QuiLivorno.it, convocata d’urgenza per fare il punto sul bilancio del primo semestre 2019 trovato una volta insediatosi. Vi invitiamo a ascoltare o riascoltare la diretta Fb per tutti i dettagli. “Questa situazione, da giornalista non la immaginavo”.