Aamps sbarca nelle scuole: lezioni “green” per 2500 studenti

Grande successo di adesioni per l’iniziativa educativa dell’azienda. A maggio evento finale e premiazione per classi e studenti “modello”

L’importanza della raccolta differenziata, il ciclo virtuoso dei rifiuti, il problema della sovrapproduzione di imballaggi e quello dello spreco delle risorse naturali. Sono solo alcuni dei temi di vitale importanza per l’ambiente che saranno affrontati nell’ambito del progetto “Aamps per la scuola”, un’iniziativa della società in house del Comune di Livorno per sensibilizzare i più piccoli sulle buone pratiche green. Dal 4 febbraio 2019, gli operatori di Aamps daranno il via agli incontri educativi nelle scuole della città. Ben 2539 studenti di 109 classi degli istituti primari e secondari di primo e secondo grado livornesi saranno i protagonisti di una vera e propria missione per la salvaguardia del pianeta Terra, a partire da quella del proprio “piccolo mondo” urbano che inizia ovviamente tra i banchi di scuola.

In questi giorni gli insegnanti referenti del progetto sono contattati direttamente da Aamps per definire il calendario degli incontri e delle attività da realizzare in ogni plesso scolastico per dar vita a un’attività didattica che unisce l’attrattività del gioco con i fondamentali principi ecologici che se trasmessi con efficacia ai cittadini di domani porteranno indiscussi benefici all’ambiente in cui tutti viviamo quotidianamente.

Durante gli incontri organizzati, i nostri operatori coinvolgeranno gli studenti in momenti ludico-interattivi, grazie al supporto di audio e video che aiuteranno i più piccoli a capire che anche i rifiuti possono avere una seconda, terza o quarta vita, se non di più. Ai ragazzi, saranno consegnate anche le Eco-pagelle: questionari green da compilare a casa con il supporto dei familiari per diffondere il più possibile le universali buone pratiche in favore dell’ambiente.

Alla fine del percorso didattico – educativo, gli studenti si misureranno con un vero e proprio “Eco-Quiz” online, sfruttando la tecnologia delle app e il naturale approccio alla tecnologia dei nativi digitali: un format virtuale con più di mille domande a risposta multipla, alle quali gli alunni dovranno rispondere per raggiungere il punteggio più alto per singolo alunno e per classe e vincere i premi che saranno consegnati nella festa finale a maggio in Comune.

“L’educazione nelle scuole rappresenta l’assoluta priorità di questa amministrazione – ha dichiarato Giuseppe Vece, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno – le generazioni future devono avere il prima possibile tutte le informazioni e gli strumenti necessari per preservare l’ambiente dove vivranno ed evitare gli errori fatti in passato”

“Siamo molto soddisfatti che il mondo della scuola sia sempre così recettivo a ospitare iniziative di educazione ambientale come il nostro Progetto Scuola – ha aggiunto Paola Petrone, direttore generale di Aamps – Affrontare questi temi direttamente in classe responsabilizza gli alunni e allo stesso tempo li coinvolge in modo particolare perché dà loro la possibilità di apprendere lavorando in gruppo e utilizzando anche gli strumenti tecnologici con cui ormai hanno a che fare quotidianamente. I più giovani sono indubbiamente un valore aggiunto per un tema così importante come il rispetto dell’ambiente a 360 gradi: assorbono nozioni e principi e li mettono in pratica spontaneamente, diventando un esempio anche per i più grandi”.

