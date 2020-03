Aamps stop temporaneamente al servizio di ritiro ingombranti a domicilio al piano

Per maggiori informazioni: call center 800.031.266 (da rete fissa) oppure 0586.416.350 (da rete mobile), [email protected], APP (“Aamps Livorno”)

In base alle recenti disposizioni governative atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (Dpcm 9 marzo 2020), al fine di evitare il contatto interpersonale a una distanza inferiore al metro, Aamps interrompe temporaneamente il servizio di ritiro ingombranti a domicilio al piano dal 10 marzo 2020 fino a nuova comunicazione.

Rimane invariato il servizio di ritiro degli ingombranti di fronte al numero civico del proprio condominio o abitazione, previa prenotazione per concordare giorno e orario di esposizione e ritiro.

Per lo smaltimento degli ingombranti sempre disponibili anche i centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8 – 12; 13 – 19, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo, 81 (orario di apertura: 8 -12; 13 – 17 dal lunedì al sabato).

