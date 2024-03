Aamps, venerdì 8 marzo possibili rallentamenti nei servizi

L'azienda si scusa anticipatamente per gli eventuali disservizi che potranno verificarsi

Aamps/RetiAmbiente informa che le organizzazioni sindacali hanno annunciato un’intera giornata di sciopero nazionale per venerdì 8 marzo. Pertanto i servizi rivolti alla cittadinanza potranno non essere erogati o subire dei rallentamenti. L’azienda si scusa anticipatamente per gli eventuali disservizi che potranno verificarsi. Per segnalare eventuali criticità: numero verde 800-031.266, [email protected], facebook/twitter/mobile app (“Aamps Livorno”).

