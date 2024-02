Abbandona i rifiuti nel cestino in via del Porticciolo accanto a Palazzo Comunale, sanzionato

Nella foto inviata nel comunicato stampa i rifiuti trovati abbandonati in via delle Sorgenti: venti sacchi contenenti materiali edili e da cappotto termico e un cumulo di pneumatici, un frigorifero, sacchi di rifiuti speciali e una vasca da bagno

Numerose operazioni della Polizia Municipale: sanzionato 50enne per la mancata differenziazione e per l'utilizzo del cestino stradale; in via delle Sorgenti avviate indagini penali a seguito del ritrovamento di un cumulo di rifiuti; in via della Bassata sanzionato un 35enne per aver conferito senza rispettare il calendario di esposizione e senza differenziare i rifiuti

La Polizia Municipale ricorda che la normativa sui rifiuti impone precise regole per la gestione e lo smaltimento, prevedendo sanzioni a carico di coloro che smaltisco illecitamente i propri rifiuti. Le sanzioni sono amministrative per chi non rispetta le norme previste dall’Ordinanza sindacale sul porta a porta (Ord. Pap n. 339/2021) o le norme previste dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, mentre sono penali per chi abbandona i rifiuti sul suolo.

Come si legge in un comunicato stampa del 5 febbraio, la scorsa settimana la Polizia Municipale ha sanzionato amministrativamente un cittadino cinquantenne di Livorno che non aveva differenziato i propri rifiuti riunendoli in un unico sacco anche se di tipologia diversa (alluminio, organico, vetro, carta) e per aver conferito il sacchetto nel cestino stradale posto in via del Porticciolo proprio sotto al Palazzo Comunale. La mancata differenziazione è stata sanzionata ai sensi dell’Ordinanza Pap (50 euro per non aver differenziato i rifiuti), l’utilizzo del cestino stradale è stato sanzionato ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per la gestione dei rifiuti che vieta di conferire nei contenitori stradali i rifiuti urbani domestici. Un trentacinquenne straniero invece è stato sanzionato per aver conferito senza rispettare il calendario di esposizione e senza differenziare i rifiuti in via della Bassata; anche i questo caso sono scattate le sanzioni amministrative previste dall’Ordinanza comunale sul porta a porta.

In via delle Sorgenti invece sono stati rinvenuti, in due siti diversi, rispettivamente, venti sacchi contenenti materiali edili e da cappotto termico e un cumulo di pneumatici, un frigorifero, sacchi di rifiuti speciali ed una vasca da bagno. I rifiuti risultavano abbandonati sul suolo pubblico e non conferibili, per natura e per quantità, ad Aamps: come previsto dal Codice dell’ambiente D.lgs 152/06, secondo la modifica introdotta nell’ottobre 2023, sono state avviate indagini penali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©