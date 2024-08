Abbandona rifiuti sul Romito, individuato

Ad accorgersene oggi di primo mattino un operatore di quartiere di Aamps/RetiAmbiente in transito che ha subito allertato gli Ispettori Ambientali i quali, a supporto della Polizia Municipale, si sono recati sul posto avviando le indagini e individuando l’autore per il quale si configura un potenziale reato di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023

Presumibilmente ha percorso nelle ore notturne la SS1 statale Aurelia nel tratto che va dal Boccale a Castel Sonnino fermandosi per tappe, si legge in un comunicato stampa del 20 agosto, ai cassonetti stradali e lasciandovi nelle immediate adiacenze quantitativi ingenti di rifiuti di varia tipologia causando condizioni urbane a dir poco indecorose. Ad accorgersene di primo mattino quest’oggi un operatore di Quartiere di Aamps/RetiAmbiente, in transito per raggiungere Quercianella, che ha subito allertato gli Ispettori Ambientali i quali, a supporto della Polizia Municipale, si sono recati sul posto avviando le indagini e individuando l’autore dell’abbandono per il quale si configura un potenziale reato di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. A seguire le Squadre di Pronto Intervento sono prontamente intervenute per rimuovere i rifiuti e pulire le aree. Aamps ricorda che gli Ispettori Ambientali possono essere contattati anche per interventi di sensibilizzazione e educazione al corretto conferimento dei rifiuti di interesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]. Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]. Per le segnalazioni sugli errati conferimenti dei rifiuti e mancata differenziazione dei materiali: [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

