Abbandona ripetutamente sacchetti di rifiuti in via Calzabigi: multato

Non poteva passare inosservato un abbandono reiterato di sacchetti su un marciapiede in via Calzabigi. Per questo un Ispettore Ambientale di Aamps, su segnalazione dell’ufficio Ambiente del Comune di Livorno e dell’ufficio SegnaLI, ha effettuato le opportune indagini coinvolgendo gli agenti della Polizia Municipale.

L’esito è stato l’individuazione di un cittadino che, incurante delle normative vigenti e a discapito dell’igiene e del decoro urbano, è risultato l’autore dell’illecito amministrativo e sarà sanzionato in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti (con particolare riferimento alle violazioni sull’obbligo di differenziazione dei materiali con la raccolta “porta a porta”) e per altri servizi di igiene ambientale.

Al termine delle indagini gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire la strada ripristinando le originarie condizioni di decoro.

“Nel mese di luglio avremo la disponibilità di ulteriori Ispettori Ambientali – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – potendo così intensificare i controlli su tutto il territorio comunale. Colgo però l’occasione per ringraziare anticipatamente gli agenti della Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di Aamps che già hanno moltiplicato gli sforzi per contribuire a migliorare l’accoglienza e la vivibilità dei nostri spazi pubblici e dell’ambiente”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

