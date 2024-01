Abbandono di rifiuti in scali Finocchietti, il sindaco: “Insopportabile”

Il sindaco durante il video postato su Fb e Ig e le foto dell'intervento in scali Finocchietti da parte di Aamps e polizia municipale

Tra i rifiuti scoperti stamattina un divano, un materasso, una tv, una brandina, un attrezzo ginnico e una caldaia. Gli Ispettori Ambientali Aamps sono prontamente risaliti all'autore del gesto. "Chi fa questi "regali" non vuole bene alla città"

“Livorno non è una città sporca. Viene sporcata da una minoranza e poi viene pulita, puntualmente, da tante persone che lavorano in Aamps”. E’ un sindaco Salvetti indignato quello che attraverso un video pubblicato su Fb e IG mostra l’abbandono di rifiuti – tra i rifiuti un divano, un materasso, una televisione, una brandina, un attrezzo da ginnastica, una caldaia – scoperto stamattina in scali Finocchietti. “Un abbandono incredibile, assurdo, insopportabile – prosegue il primo cittadino – nel cuore di Livorno”. Gli Ispettori Ambientali Aamps fa sapere Salvetti sono risaliti all’autore del gesto. “Chi fa questi “regali” – conclude Salvetti – non vuole bene alla città”.

