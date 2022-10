Abbandono di rifiuti in via di Popogna, sanzione per 600 euro

Nella foto online sul sito del Comune i rifiuti abbandonati in via di Popogna

Intervento della Polizia Municipale per abbandono di rifiuti in via di Popogna. Gli agenti hanno individuato rifiuti abbandonati in un’area semi boschiva; la zona, nella quale erano stati accatastati oggetti e materiali di ogni tipo, è stata delimitata con del nastro e nei prossimi giorni gli operatori di AAMPS provvederanno alla rimozione dei rifiuti. A seguito dell’attività di indagine della Polizia Municipale, gli autori del gesto sono stati individuati e sanzionati per 600 euro ai sensi del Regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti.

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale è intervenuta anche in via delle Corallaie dove era stato segnalato un camion abbandonato ricoperto di macerie. Dopo le attività di indagine della PM e l’operazione di AAMPS per liberare il camion dai calcinacci, il mezzo è stato rimosso.

