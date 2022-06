Abbandono di rifiuti: intervengono gli Ispettori Ambientali

Uno spettacolo indecoroso segnalato dai cittadini in transito in via Mogadiscio allo staff del sindaco Salvetti ha costretto Aamps a ricorrere questa mattina ad un intervento urgente con i suoi Ispettori Ambientali.

Quantitativi ingenti di rifiuti sono stati accatastati nelle ore notturne sul suolo pubblico in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, non lontano da uno dei varchi prossimi alle banchine di attracco della navi passeggeri a da crociera.

Le indagini degli Ispettori Ambientali hanno già permesso di risalire a due utenze, una delle quali si ipotizza proveniente da un Comune limitrofo. A seguire la polizia municipale procederà con i consueti accertamenti per elevare le eventuali sanzioni.

“I turisti che sbarcano e si apprestano a visitare la città – commenta il sindaco di Livorno, Luca Salvetti – non devono trovarsi di fronte a condizioni di scarsa igiene che non rispecchiano la situazione ottimale di pulizia e decoro in cui invece si trovano la maggior parte delle nostre strade e piazze. D’accordo con l’assessora all’Ambiente Cepparello abbiamo deciso di aumentare il presidio e i controlli anche su tali aree, così da contribuire a stigmatizzare quei comportamenti scorretti che causano danni ambientali e di immagine a tutta la collettività inficiando la gestione corretta dei rifiuti della maggior parte dei livornesi”.

