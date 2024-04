Abbandono di rifiuti nella notte in via Malta, multate due utenze

Giunti sul posto, grazie alle segnalazioni dei cittadini al numero verde di Aamps/RetiAmbiente (800-031.266), gli Ispettori Ambientali hanno avviato le indagini sanzionando due utenze domestiche

Gli abitanti e gli esercenti di via Malta questa mattina hanno trovato una sorpresa poco gradita uscendo dalle abitazioni e alzando le saracinesche dei negozi. All’angolo della strada e a ridosso del parcheggio delle biciclette erano presenti numerosi sacchi contenenti rifiuti indifferenziati abbandonati e in parte risultati già preda dei gabbiani. Tramite il numero verde di Aamps/RetiAmbiente (800-031.266) hanno attivato gli Ispettori Ambientali che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del deplorevole gesto che stava perfino causando condizioni di scarsa igiene e decoro. Ne è conseguita l’individuazione di due utenze domestiche sanzionabili ai sensi del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”. Al termine dell’operazione l’area è stata pulita dall’Operatore di Quartiere.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©