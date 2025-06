Abbattimento del cavalcavia e sottopasso: aggiudicata la gara

E’ NET Engineering la società che si è aggiudicata la gara per la progettazione del nuovo sottopasso alla Stazione e l’abbattimento del cavalcavia davanti alla Terme del Corallo. Lo comunica l’Amministrazione comunale. Il procedimento ha visto la partecipazione di otto raggruppamenti tra i più importanti in Italia e ad aggiudicarsi la gara è stata questa realtà con sede a Padova.

La NET Engineering è una società italiana di ingegneria e architettura, altamente specializzata nella progettazione di infrastrutture di trasporto, nella rigenerazione urbana e nella progettazione ingegneristica a servizio del settore industriale. Ha più di 50 anni di esperienza, e si distingue nel panorama italiano per la capacità di gestione di progetti complessi grazie a competenze specialistiche di alto livello, alla capacità di porle in dialogo e integrarne i contributi. In questi anni di attività ha progettato la linea ad alta velocità Napoli-Bari, il progetto geotecnico per l’alta velocità Vertona-Padova, opere essenziali per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture delle olimpiadi Milano Cortina e lo strumento di supporto per valutare l’impatto che gli interventi sulla rete stradale portante possono avere sull’accessibilità dello scalo di Malpensa. Insomma una realtà leader in Italia che adesso si misurerà con uno degli interventi più significativi con un comune come committente. “L’importo aggiudicato – scrive l’amministrazione comunale – è di 1.340.000, grazie ai 500.000 euro risparmiati in virtù del correttivo al Codice degli Appalti entrato in vigore a fine ’24, di cui ci siamo potuti avvalere. A questa somma si aggiungeranno con appalto separato circa 500.000 euro per la verifica del progetto. Un ringraziamento speciale per questa operazione va al dirigente del settore Mobilità sostenibile Luca Barsotti e al suo staff, all’ufficio Gare e Contratti e alla Ragioneria”.

