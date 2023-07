Abbattuto il pino pericolante, tra stasera e domani riapre Villa Fabbricotti

L’intervento dell’ufficio Manutenzione Verde Pubblico è stato impegnativo comunque il grande pino di Villa Fabbricotti è stato abbattuto e tagliato in pezzi. Non è stato possibile rimuovere i pezzi oggi stesso, comunque la zona dell’intervento è stata circoscritta con il nastro. Stasera sarà riaperto l’ingresso del parco da viale Libertà per consentire di assistere alla proiezione cinematografica all’Arena Fabbricotti e da domattina il parco e la biblioteca riapriranno regolarmente, ad eccezione dell’ingresso di via Pirandello che rimarrà chiuso in quanto vicino alla zona delle operazioni.

