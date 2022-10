Abbattuto rudere al Picchianti

La piccola casetta, rendono noto dal Comune, costituiva un pericolo per la pubblica incolimità in quanto prospiciente al marciapiede

È stato abbattuto un rudere di proprietà comunale in via dell’Artigianato, località Picchianti. Il caseggiato ormai in stato di abbandono, rendono noto dal Comune, aveva il tetto collassato.

Al riguardo era stato assegnato un appalto di demolizione e in questi ultimi giorni, a cavallo tra fine settembre ed inizio ottobre, è stato eseguito. La piccola casetta, infatti, costituiva un pericolo per la pubblica incolumità in quanto prospiciente al marciapiede.

Condividi: