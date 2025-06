“Abbracciamo i suoi meravigliosi genitori e il fratellino Tommaso”

A sinistra palloncini colorati, a destra la dedica: “Abbracciamo i suoi meravigliosi genitori e il fratellino Tommaso. Con affetto”. E’ l’affettuosa targa in ricordo di Melody che stamattina è stata consegnata a Dorina, la mamma della bambina scomparsa. “Ringrazio medici, infermieri e Oss del pronto soccorso. Sono stata lì quasi tutti i giorni negli ultimi 3 anni e mezzo e posso solo dirvi grazie per quello che avete fatto e per questo dono. E’ una targa bellissima. Un grazie, in particolare, alla infermiera Giulia Giannetti. Per noi è stata un punto di riferimento fino agli ultimi momenti di vita di mia figlia”.

