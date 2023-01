Abetone? No, monte Capanne all’Isola d’Elba

Il Monte Capanne nelle foto di Alessio Gambini che ringraziamo pubblicamente

Alessio Gambini, elbano, appassionato di hiking, sale fino a 1.019 metri, la cima più alta dell'isola (e di tutto l'arcipelago) immortalando l'evento

“La neve è arrivata martedì 17 gennaio, però è stata una spruzzata quella di martedì. Quella di oggi è stata una nevicata vera e propria”. Alessio Gambini, elbano, appassionato di hiking, che ringraziamo per le foto e il video, il 23 gennaio non si è fatto scappare l’occasione ed è salito fino in cima al monte Capanne, 1.019 metri, la cima più alta dell’isola (e di tutto l’arcipelago toscano), immortalando l’evento. “Direi circa 7 centimetri di neve, l’ho misurata con il bastoncino da neve. Che spettacolo. L’Elba ha un potenziale grandissimo tutto l’anno, il mare d’estate e nella stagione più fredda la natura e lo sport outdoor”.

