Abusivismo finanziario e autoriciclaggio: due arresti

Foto inviata insieme al comunicato stampa

Dal 2023 avrebbero raccolto circa 8 milioni di euro da centinaia di risparmiatori, promettendo rendimenti mensili o trimestrali non inferiori al 10% attraverso operazioni di compravendita di opere d’arte e beni numismatici. Uno dei due è stato rintracciato a Napoli e si trova in carcere, l'altro è ai domiciliari. Coinvolti 8 collaboratori

Su delega della Procura della Repubblica, si legge in un comunicato stampa del 19 novembre, i Finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno eseguito stamattina due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Livorno, una in carcere e una agli arresti domiciliari, nei confronti dei due soci di una società attiva nel commercio di opere d’arte e di beni numismatici gravemente indiziati dei reati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. E’ stato inoltre disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e opere d’arte per complessivi 4,6 milioni di euro.

Le indagini, scaturite da un controllo fiscale e successivamente coordinate dall’Autorità giudiziaria labronica, hanno consentito di delineare le condotte illecite di 10 soggetti che hanno ideato e promosso un sistema di investimenti fittizi basato, si legge sempre nel comunicato stampa, sullo “schema Ponzi”. Dal 2023 i due imprenditori destinatari della misura cautelare avrebbero raccolto circa 8 milioni di euro da centinaia di risparmiatori, toscani e non, privi di competenze nel mercato dell’arte, promettendo rendimenti mensili o trimestrali non inferiori al 10%. In sostanza, prosegue il comunicato, i clienti sarebbero stati convinti a sottoscrivere operazioni di investimento solo formalmente qualificate come compravendite di opere d’arte e di oggetti da collezione, non espressamente individuati. Questi avrebbero dovuto rimanere nella disponibilità della società per la successiva rivendita a un prezzo maggiorato, con corrispondente restituzione del capitale e di un rendimento predeterminato. Le attività di contatto dei potenziali clienti e di acquisizione del denaro sarebbero avvenute anche attraverso il contributo attivo di 8 collaboratori che percepivano una provvigione del 5% sul capitale conferito dagli investitori. Parte delle somme illecitamente acquisite sarebbero state trasferite dai due soci sui conti correnti di un’altra compagine societaria a loro riconducibile, nel campo della ristorazione, nella prospettiva di ostacolare la tracciabilità e l’identificazione della provenienza illecita del denaro. Il sistema realizzato ha retto fino a quando la società non è entrata in grave dissesto finanziario. L’allarme tra gli investitori, che non hanno più ricevuto le somme investite e i rendimenti promessi, è scattato con l’allontanamento da Livorno di uno dei due soci, rintracciato e arrestato a Napoli.

“L’attività – ha aggiunto nel corso della conferenza stampa il colonnello Gianluca Forcina, comandante provinciale della Finanza di Livorno – rientra nell’impegno ordinario della Guardia di Finanza a tutela del risparmio dei cittadini e delle famiglie. Gli accertamenti hanno riguardato circa 250 clienti, mentre quelli approfonditi nell’ambito dell’indagine sono stati circa 150, nel periodo compreso tra il 2023 e l’inizio del 2026. Le segnalazioni e le denunce dei risparmiatori sono aumentate negli ultimi tempi, proprio in seguito al mancato pagamento dei rendimenti e alla difficoltà di recuperare il capitale investito. Oltre ai reati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio, che hanno fondato le misure cautelari personali. in generale, nell’ambito del procedimento viene contestata anche l’ipotesi di truffa. Gli accertamenti proseguono”. Si precisa che, conclude la nota stampa, il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e che, allo stato degli elementi probatori acquisiti e fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, per gli indagati vige la presunzione di non colpevolezza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©