Abusivismo, i commercianti di piazza Cavallotti e via del Giglio ringraziano la Polizia Municipale

In una lettera indirizzata al Comando, gli esercenti dell’area riconoscono il miglioramento registrato negli ultimi mesi grazie a una maggiore presenza degli agenti e agli interventi contro la vendita abusiva e la merce contraffatta, chiedendo continuità nell’azione di controllo a tutela del commercio regolare e del decoro urbano

I commercianti di piazza Cavallotti e via del Giglio hanno indirizzato una lettera di ringraziamento alla Polizia Municipale di Livorno, riconoscendo il lavoro svolto negli ultimi mesi nel contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta, in particolare nel periodo natalizio.

Nel documento viene sottolineato il miglioramento della situazione nell’area, attribuito a una maggiore presenza degli agenti e a numerosi interventi di controllo, pur evidenziando come restino ancora criticità da affrontare. Di seguito il testo integrale della lettera.

“Come commercianti di piazza Cavallotti e via del Giglio sentiamo il dovere di esprimere un sincero ringraziamento per la maggiore attenzione che, negli ultimi mesi, la Polizia Municipale ha riservato al grave problema dei venditori abusivi e della vendita di merce contraffatta nella nostra zona.

Da tempo, soprattutto nel pomeriggio, la piazza e le vie limitrofe erano diventate quasi completamente occupate da abusivi. Una presenza sempre più invasiva che non solo danneggiava le attività regolari, ma rendeva difficile anche il semplice accesso dei clienti ai negozi. In più occasioni, provando a chiedere con educazione di lasciare almeno uno spazio di passaggio, ci siamo trovati di fronte a comportamenti maleducati e talvolta aggressivi.

Negli anni avevamo già segnalato più volte questa situazione, senza però vedere miglioramenti concreti. Per questo vogliamo ringraziare il Comandante della Polizia Municipale, Joselito Orlando, che ha ascoltato le nostre richieste e ha disposto una maggiore presenza degli agenti nell’area.

In questi mesi la situazione è oggettivamente migliorata, come dimostrano i numerosi interventi della Polizia Municipale con il sequestro di merce contraffatta, di cui anche gli organi di stampa hanno dato spesso notizia.

Riteniamo importante sottolineare che l’abusivismo commerciale danneggia profondamente il commercio regolare, fatto da attività che pagano tasse, affitti dei fondi, utenze e che ogni giorno tengono aperti i negozi contribuendo a mantenere viva una zona della città che rischierebbe altrimenti l’abbandono. La presenza di attività regolari aumenta anche la sicurezza e il presidio del territorio, a beneficio di tutti i cittadini.

Al contrario, la vendita abusiva rappresenta una forma di concorrenza sleale, portata avanti da soggetti che operano senza sostenere i costi e gli oneri che invece sono richiesti a chi lavora nel rispetto delle regole.

I problemi non sono ancora del tutto risolti, ma per la prima volta dopo anni registriamo un miglioramento concreto. Per questo riteniamo giusto riconoscere il lavoro svolto e chiediamo al Comandante della Polizia Municipale di proseguire con continuità l’attività di controllo e presidio dell’area, nell’interesse del commercio regolare, del decoro urbano e della normale fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini”.

I commercianti di

piazza Cavallotti e via del Giglio – Livorno

