Accademia Navale, il 71° corso torna a Livorno 50 anni dopo l’ingresso

Tre giorni di incontri e memoria per gli ex allievi del 71° corso Aucd, riuniti in Accademia dal 1° al 3 ottobre. Deposta una corona al sacrario Vega 10 sul Monte Serra

Tre giorni all’insegna del ricordo, dell’amicizia e del legame con l’Accademia Navale. Nei giorni 1, 2 e 3 ottobre si sono ritrovati in Accademia gli allievi del 71° corso Aucd, in occasione del 50° anniversario dal loro ingresso ai corsi. Nel corso dell’iniziativa è stata deposta una corona al sacrario Vega 10 sul Monte Serra, dove vengono ricordati gli allievi del corso Invicti, presenti nell’Istituto della Marina nello stesso periodo. Per l’occasione, il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, ha inviato un messaggio di saluto ai partecipanti all’iniziativa, mentre il comandante dell’Accademia Navale, ammiraglio Alberto Tarabotti, ha salutato personalmente gli ex allievi. Un ringraziamento è stato rivolto all’ammiraglio Massimo Pastore per l’organizzazione dell’evento. Presenti all’iniziativa anche il Sif. Federico Deodato e il vice capocorso, sig. Fulvio Carlini.

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