Accordo tra Armando Picchi e Uappala Hotels

Uappala continua così il proprio impegno nello sport cittadino: nella società saranno presenti scuola calcio, settore juniores e prima squadra agonistica. Il 1 agosto lo staff organizzativo e dirigenziale sarà pienamente operativo

Armando Picchi Calcio Livorno e Uappala Hotels annunciano di aver raggiunto un accordo teso, come si legge in un comunicato del 18 luglio, a perpetuare l’attività sportiva del sodalizio livornese. Uappala continua così il proprio impegno nello sport cittadino. In particolare, l’obiettivo che muove Uappala in questa iniziativa è restituire alla città le strutture rinnovate di un centro sportivo organizzato ed offrire ai giovani le migliori opportunità di crescita e formazione. I giovani avranno a disposizione la scuola calcio, il settore juniores e la prima squadra agonistica. La scuola calcio sarà una delle attività a cui dedicare la massima attenzione, in quanto Uappala proseguirà nella propria mission di estesa inclusione dei bambini, nessuno escluso. I ragazzi saranno dotati di una nuova fornitura sportiva completa, costituita da kit marca Gibova, messa a disposizione gratuitamente da Uappala Hotels. Per la formazione oltre ai tecnici istruttori/allenatori sarà operativo il preparatore atletico federale, lo staff medico. Il primo agosto lo staff organizzativo e dirigenziale sarà pienamente operativo e verrà presentato ufficialmente assieme al direttore sportivo e allenatore della prima squadra già nominati nella persona di Mirko Brilli e del direttore generale Stefano Piccini.

