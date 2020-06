Aci, arriva una nuova delegazione in città

L’ufficio di sede (via Michon) e i locali delle altre dieci Delegazioni dell’Automobile Club Livorno, dislocati sul territorio del capoluogo (viale Nievo, via Roma, via del Littorale in zona Antignano) e nel resto della provincia (Vicarello, Rosignano, Cecina, Donoratico, Venturina, Piombino, Portoferraio), hanno ripreso la regolare attività al pubblico a partire dai primi giorni di maggio 2020, in piena osservanza delle normative igienico-sanitarie.

Adesso, l’offerta dell’ente all’utenza livornese si arricchisce ulteriormente, suggellando il ritorno più che a pieno regime dell’attività di consulenza. E’ difatti attiva la nuova delegazione Aci di via Martin Luther King 21, in pieno quartiere La Rosa, proprio all’interno dei locali che già ospitano la sede provinciale della Confederazione dell’artigianato e della piccola e media impresa. Un riferimento aggiuntivo per gli automobilisti e i centauri di Livorno città, bisognosi di supporto burocratico per tutto quello che concerne l’espletamento delle necessarie formalità. Uffici che saranno guidati dalla delegata Samantha Migliorini, supportata dalla collaboratrice Silvia Cosimi e forte di una precedente esperienza maturata nel settore delle pratiche automobilistiche al timone di un’agenzia privata in località Stagno.

In ogni caso, già nel corso della chiusura obbligatoria, l’Ente aveva continuato a fornire, pur in maniera alternativa, il consueto servizio. Erano rimasti attivi l’indirizzo di posta elettronica [email protected] e ben due numeri di telefono. Contatti che hanno evaso centinaia di richieste di delucidazioni ai tanti dubbi, causati dal momento emergenziale e dalle conseguenti variazioni /slittamenti alle tradizionali scadenze.

Per quanto riguarda il Pubblico Registro Automobilistico invece, gli sportelli al pubblico sono nuovamente attivi dallo scorso 25 maggio. L’Ufficio Tasse Automobilistiche è aperto nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 8 alle ore 12, previo appuntamento da prenotare online sul sito del PRA. Gli Uffici del PRA sono invece aperti esclusivamente il lunedì dalle ore 8 alle 12.30.