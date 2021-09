Aci, brochure e video per sensibilizzare l’utenza dei monopattini

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che quest’anno si è estesa dal 16 al 22 settembre e di cui si celebra il ventennale, rappresenta l’occasione di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligente.

In occasione della Settimana, è stata realizzata in versione digitale una brochure informativa (qui resa in formato video), che l’Automobile Club Livorno ha personalizzato con il proprio logo e inserito in rotazione nel palinsesto dei monitor presenti presso tutte le delegazioni di città e provincia.

In relazione a tale tema, da settembre è già presente sul portale del Ministero dell’Istruzione “Edustrada” la proposta del nuovo modulo di educazione Stradale Aci sulla micro mobilità, con una sezione dedicata al monopattino (https://educazionestradale.aci.it/)