Aci, dal 15 gennaio la sede di via Michon aperta anche il sabato (9-12)

Il 2022 per utenza e associati dell’Automobile Club Livorno si apre con una gradita novità: gli uffici di via Michon 19 ampliano l'apertura al pubblico per venire incontro alle esigenze dei tanti livornesi

Il 2022 appena iniziato porta in dote per utenza e associati dell’Automobile Club Livorno una gradita novità: dal prossimo 15 gennaio la delegazione di sede sarà attiva anche nella mattinata del sabato, con orario 9-12. Gli uffici di via Michon 19 a Livorno allungano quindi la finestra di apertura al pubblico, ampliando di conseguenza la propria disponibilità per venire incontro alle esigenze dei tanti livornesi che, magari proprio a causa del contemporaneo orario di lavoro svolto dal lunedì al venerdì, sono impossibilitati a presentarsi di persona agli sportelli al fine di espletare pratiche o richiedere informazioni e consulenza ai nostri addetti. Per il semplice pagamento della tassa automobilistica regionale (vale a dire il cosiddetto ‘bollo auto’) non vi è necessità di prenotazione. Nel caso in cui si debba invece provvedere ad avviare la procedura di rinnovo della patente (magari con annessa l’indispensabile visita medica) o effettuare un passaggio di proprietà, è obbligatorio fissare preventivamente un appuntamento.

TUTTI GLI ORARI

UFFICIO SOCI, PRATICHE, TASSE AUTOMOBILISTICHE

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’: ore 08:15-12:30 / 15:00-17:30

MARTEDI’ E VENERDI’ orario continuato: ore 08:15-16:00

SABATO: ore 09:00-12:00

VISITE MEDICHE PATENTI

LUNEDI’: ore 10:30-11:30 – MARTEDI’: ore 14:30-15:30

GIOVEDI’: ore 16:30-17:30 – SABATO: ore 09:00-10:00

UFFICIO SPORTIVO

LUNEDI’: ore 08:15-12:30 – MARTEDI’: ore 08:15-14:00 / 15:00-16:00

MERCOLEDI’: ore 08:15-12:30 – GIOVEDI’: ore 08:15-12:30 / 15:00-17:30

VENERDI’: ore 08:15-14:00