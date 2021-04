Aci Livorno, elezione del consiglio direttivo per il quadriennio 2021-2025

Lunedì 26 aprile si terrà l’Assemblea Sociale 2021, con annesse votazioni per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, l’Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2025 dell’Automobile Club Livorno

Mediagallery

L’Assemblea Sociale 2021, con annesse votazioni per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, l’Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2025 dell’Automobile Club Livorno si terrà lunedì 26 aprile 2021, presso la struttura sita in Largo Vera Modigliani (zona Parco di Levante) a Livorno.

I seggi elettorali utili ai fini di voto sono stati istituiti presso la sede dell’Assemblea e, per il territorio dell’Isola d’Elba, presso la Delegazione di Portoferraio, Viale Elba n. 52, collegato telematicamente.

La riunione si terrà nel pieno rispetto delle norme e delle procedure anti contagio da Covid 19.

L’inizio dei lavori relativi all’Assemblea è fissato per le ore 15 e il seggio elettorale sarà aperto non meno di quattro ore consecutive dal momento dell’avvio della procedura di votazione, presumibilmente fino alle 21.

Ai sensi dell’art. 46 Statuto e 19 del R.E. possono partecipare all’Assemblea i Soci maggiorenni dell’Automobile Club Livorno, ordinari ed appartenenti alle tipologie speciali, che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa; nelle votazioni per le elezioni delle cariche dei componenti del ConsiglioDirettivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono ammessi a partecipare tutti i Soci con diritto di voto alla data di Delibera di indizione delle elezioni -8 febbraio 2021- con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe. Qualora il Socio sia società o ente dotato di personalità giuridica, potrà partecipare all’Assemblea la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di rappresentanza secondo l’ordinamento della società o dell’ente.

In caso di difficoltà a raggiungere la sede dell’Assemblea, contattare il seguente numero: 3311842774. Sarete accompagnati all’evento da un nostro operatore del servizio navetta.