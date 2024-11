Aci Livorno ricorda che dal 15 novembre scatta l’obbligo del cambio gomme invernali

Dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025, per migliorare la circolazione sulle strade e la sicurezza degli utenti, è obbligatorio dotare il proprio veicolo di pneumatici invernali o di avere a bordo catene o calze da neve. La guida di Aci Livorno

Con l’avvicinarsi dell’inverno, le temperature scendono e le condizioni meteorologiche possono diventare pericolose. Con pioggia, ghiaccio, gelo o neve, il rischio di incidenti viene moltiplicato per 5 su strade bagnate e per 10 su strade innevate o ghiacciate. Per tali motivi, nel nostro paese, dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025, per migliorare la circolazione sulle strade e la sicurezza degli utenti, è obbligatorio dotare il proprio veicolo di pneumatici invernali o di avere a bordo catene o calze da neve. Queste ultime, a decorrere dal 31 marzo 2023, se conformi alla norma UNI-EN 16662-1:2020, possono essere legittimamente utilizzate sugli pneumatici delle autovetture, degli autocarri e dei rimorchi di peso non superiore a 35 quintali.

Come sono fatti?

Gli pneumatici invernali hanno un contenuto di gomma naturale più elevato, che rende la loro struttura più morbida. L’interazione tra la mescola di gomma degli pneumatici e la strada cambia con l’aumentare della temperatura e ciò influisce sull’aderenza degli pneumatici. Gli pneumatici estivi si induriscono sotto i 7°C, mentre la mescola appositamente sviluppata per gli pneumatici invernali garantisce flessibilità anche a temperature inferiori a 7°C.

Come funzionano gli pneumatici invernali?

Il loro nome suggerisce che si tratti di pneumatici da neve, anche se in realtà sono pneumatici per il freddo, in grado di offrire un’efficienza ottimale in caso di pioggia, ghiaccio, neve e su strade asciutte ma fredde. La loro mescola più morbida significa che aderiscono meglio alla strada a temperature fredde rispetto agli pneumatici estivi e agli pneumatici per tutte le stagioni, che sono realizzati con una mescola più dura. Le sue minuscole scanalature mordono neve, ghiaccio e nevischio, disperdendo l’acqua ad alta velocità e garantendo una migliore frenata e una maggiore trazione. Inoltre, le scanalature più profonde afferrano e trattengono la neve per una presa più facile sulla neve compatta e aiutano gli pneumatici a evacuare l’acqua per ridurre il rischio di aquaplaning. Un’auto dotata di pneumatici invernali ha sicuramente una migliore maneggevolezza e reagisce meglio in curva e in frenata. L’obbligo di montare pneumatici da neve o avere catene o calze da neve a bordo vige su tutti i tratti stradali e autostradali più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti, sulla base di ordinanze emesse dagli Enti proprietari delle strade (es. Stato, regioni, provincie, comuni) o dai gestori delle Società Autostradali per la rete autostradale. Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. Si tratta di un impiego stagionale di pneumatici, conformi alle norme UE o ai regolamenti ECE-ONU, “tipo neve” contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ,M&S ovvero 3PMSF. Oltre ai tipi M+S riportati sul documento di circolazione, sono anche utilizzabili i modelli M+S, aventi misure conformi a quelle riportate sul documento di circolazione, ma identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q” (160 Km/h).

Contrassegni M+S e 3PMSF: pneumatici multi stagionali o invernali? M + S (fango e neve):

Marcatura che indica che lo pneumatico è, secondo le normative europee, uno pneumatico “da neve” ma le prestazioni in condizioni invernali non sono state oggetto di test; ciò significa che non tutti gli pneumatici con questo contrassegno hanno proprietà invernali. Il contrassegno M+S difatti, può apparire sia su pneumatici multi stagionali che su quelli stagionali.

3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) fiocco di neve di montagna a 3 picchi:

Gli pneumatici marcati “3PMSF” sono gli unici invece a garantire le reali prestazioni invernali essendo progettati specificamente per l’uso sulla neve e avendo soddisfatto tutti i requisiti attraverso test oggettivi. I modelli con questo contrassegno sono adatti alle condizioni meteorologiche avverse e non perdono le proprie caratteristiche alle basse temperature. Da ricordare che se anche tutti gli pneumatici “3PMSF” sono “M+S” non tutti gli “M+S” sono “3PMSF”. L’obbligo di avere pneumatici da neve montati o non da neve montati, ma con catene o calze da neve a bordo, è reso noto anche attraverso segnali stradali e pannelli a messaggio variabile collocati lungo le strade ed alle stazioni d’ingresso dei tratti autostradali, interessate dalle ordinanze.

