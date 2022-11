Aci Livorno: “Sì ad una navetta gratuita per i visitatori durante le feste”

"Purtroppo molti dei parcheggi, considerando la numerosa folla che accorrerà nel periodo natalizio, si trovano lontani dalle zone di interesse, è per questo che proponiamo di dedicare un servizio di bus navetta, magari in versione natalizia ed elettrica, che percorra ininterrottamente tutte le zone dei parcheggi situati fuori dal centro"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Aci Livorno al riguardo di una proposta di una navetta gratuita al servizio dei visitatori durante le feste natalizie.

“Il Natale è alle porte e quale migliore occasione se non quella di venire a visitare la nostra città per vedere la caratteristica luminaria e le tante iniziative che si accenderanno da oggi fino a gennaio? Il calendario delle iniziative durante il periodo delle festività è davvero molto ampio, numerosi intrattenimenti si svilupperanno infatti in varie zone della città e tutte quante meritano sicuramente di essere viste e vissute.

In piazza della Repubblica sarà installata una gigantesca ruota panoramica, un caratteristico mercato di Natale e una bella pista di ghiaccio dove grandi e piccini potranno divertirsi e giocare insieme.

A Villa Fabbricotti invece è già stata allestita la tanto amata casa di Babbo Natale, tanti stand, giochi e iniziative dedicate ai più piccoli. E ancora in Piazza Grande un altro caratteristico mercatino di natale.

Tanti eventi insomma che meritano di essere visti, ed è proprio per questa ragione che noi di Aci Livorno abbiamo pensato di stilare un elenco di parcheggi disponibili per chi venisse da fuori Livorno ma anche per tutti i cittadini livornesi che abitano nelle zone limitrofe.

Potrete parcheggiare al porto di Livorno, in prossimità del mercatino americano, che tra l’altro vi suggeriamo di visitare. Inoltre sono disponibili il parcheggio “Moderno” in via dell’Angiolo, il Parcheggio “Del Corona” in via del P.A. del Corona, il parcheggio di Aci Livorno situato in piazza Benamozegh e tanti altri.

Purtroppo molti dei parcheggi, considerando la numerosa folla che accorrerà nel periodo natalizio, si trovano lontani dalle zone di interesse, è per questo che proponiamo di dedicare un servizio di bus navetta, magari in versione natalizia ed elettrica, che percorra ininterrottamente tutte le zone dei parcheggi situati fuori dal centro, così da poter agevolare l’arrivo dei numerosi turisti. É un’iniziativa che con un po’ di buona volontà può effettivamente e concretamente essere realizzata, un servizio turistico che sarà sicuramente apprezzato da tutti i visitatori”.

