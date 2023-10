Acli. Un’opera di Filippelli per i trent’anni dalla morte di Dino Lugetti

L’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) in occasione del trentesimo anno dalla morte di Dino Lugetti, ha ricevuto dalla famiglia in donazione un’opera pittorica di Cafiero Filippelli commissionata da alcuni iscritti ed amici al pittore livornese come omaggio a Dino al termine di un suo mandato presidenziale agli inizi degli anni cinquanta come omaggio di stima per la sua attività nell’associazione conclusasi con l’acquisto della sede dove tutt’ora opera.

La famiglia ritiene che l’opera, simboleggia riferimenti aclisti, abbia la sua collocazione nel luogo dove opera da decenni l’Associazione a ricordo di un suo stimato ed amato presidente.

“Ringraziamo con affetto tutta la famiglia Lugetti – scrivono dall’Acli – di questa scelta ed assicuriamo che l’opera sarà esposta perennemente nella sede”.

